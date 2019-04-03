НАТО поддержит проход украинских судов через Керченский пролив

По словам Хатчисон, главы МИД государств-членов НАТО, вероятно, одобрят пакет мер в рамках двухдневного совещания, которое начнется 3 апреля в Вашингтоне, пишет DW.com. "Мы будем искать способы расширить деятельность во всем черноморском регионе. Мы усилим наблюдение, а также увеличим число кораблей от стран-членов Альянса в Черном море, кроме того, в силу вступили санкции за действия против Украины", - подчеркнула постпред США при НАТО.

В свою очередь, Кэй Бэйли Хатчисон осудила арест украинских моряков в России. "Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать российскую агрессию", - напомнила чиновница.

Керченский кризис

25 ноября в ВМС Украины сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Черном море на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.

В ФСБ России заявили, что катера и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за пересечение государственной границы РФ и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России.