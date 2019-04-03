В Таллинне искали русло древней подземной реки. Нашли и дали премию

Планируется проложить, там где некогда протекала река – от Юхкентали до берега моря, вело-пешеходную дорожку и обозначить бывшеее русло различными выразительными средствами и малыми архитектурными формами.

На конкурс, проходивший со 2 января по 25 февраля, поступили 14 работ. Призовой фонд в размере 14 тысяч евро был выделен городом. Конкурс проводился совместно с Союзом архитекторов Эстонии и общественной организацией Juhkentali selts.

Напомним, что о речке Харьяпеа (эст. Härjapea jõgi) пишет Wikipedia. Эта река длиной в несколько километров вытекала из озера Юлемисте и впадала в Таллинскую бухту Финского залива. Во времена Средневековья она активно эксплуатировалась: водяные мельницы были построены на ней уже в XIII веке.

Изображение русла речки Харьяпеа на карте современного Таллинна. ФОТО: скриншот с сайта ru.wikipedia.org

В связи с ростом промышленности в XIX веке река становится все более загрязненной, и уже тогда ее воды частично были убраны под землю. В 1923 году она была покрыта досками, а в 1938 году на месте реки, длина которой в то время составила около 4,5 километра, было завершено строительство коллектора подземных сточных вод.

Памятный водоем и табличка. ФОТО: скриншот с Google Map

Сегодня русло реки в некоторых местах узнаваемо, но напоминает о ней разве что небольшой водоем с фонтаном и памятной табличкой в начале Тартуского шоссе. Теперь о речке Харьяпеа и о ее подземном русле решили напомнить.

Победителем конкурса идей «Русло Харьяпеа» стала работа под девизом Vulin («Журчание»), авторами которой оказались Виллем Томисте и Анна Мари Лийвранд из Stuudio Tallinn.

Фрагмент работы-победителя. ФОТО: Raepress

Работа привлекла внимание жюри своей сбалансированностью, сквозным пространственным решением, профессионализмом. Предлагаемая концепция тесно связана с историей этой реки и окружающей средой. Высоко оценена идея шума текущей воды.