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  • В Таллинне искали русло древней подземной реки. Нашли и дали премию

В Таллинне искали русло древней подземной реки. Нашли и дали премию

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Изображение русла речки Харьяпеа на карте современного Таллинна.

ФОТО: скриншот с сайта ru.wikipedia.org

Целью конкурса идей «Русло Харьяпеа» было возвращение в картину Таллинна исторически протекавшей через него реки Харьяпеа, передает Raepress.

Планируется проложить, там где некогда протекала река – от Юхкентали до берега моря, вело-пешеходную дорожку  и обозначить бывшеее русло различными выразительными средствами и малыми архитектурными формами. 

На конкурс, проходивший со 2 января по 25 февраля, поступили 14 работ.  Призовой фонд в размере 14 тысяч евро был выделен городом. Конкурс проводился совместно с Союзом архитекторов Эстонии и общественной организацией Juhkentali selts.

Напомним, что о речке Харьяпеа (эст. Härjapea jõgi) пишет Wikipedia. Эта река длиной в несколько километров вытекала из озера Юлемисте и впадала в Таллинскую бухту Финского залива. Во времена Средневековья она активно эксплуатировалась: водяные мельницы были построены на ней уже в XIII веке.

Изображение русла речки Харьяпеа на карте современного Таллинна.

ФОТО: скриншот с сайта ru.wikipedia.org

В связи с ростом промышленности в XIX веке река становится все более загрязненной, и уже тогда ее воды частично были убраны под землю. В 1923 году она была покрыта досками, а в 1938 году на месте реки, длина которой в то время составила около 4,5 километра, было завершено строительство коллектора подземных сточных вод.

Памятный водоем и табличка.

ФОТО: скриншот с Google Map

Сегодня русло реки в некоторых местах узнаваемо, но напоминает о ней разве что небольшой водоем с фонтаном и памятной табличкой в начале Тартуского шоссе. Теперь о речке Харьяпеа и о ее подземном русле решили напомнить.  

Победителем конкурса идей  «Русло Харьяпеа» стала работа под девизом Vulin («Журчание»), авторами которой оказались Виллем Томисте и Анна Мари Лийвранд из Stuudio Tallinn.

Фрагмент работы-победителя.

ФОТО: Raepress

Работа привлекла внимание жюри своей сбалансированностью, сквозным пространственным решением, профессионализмом. Предлагаемая концепция тесно связана с историей этой реки и окружающей средой. Высоко оценена идея шума текущей воды.

На втором месте идея под девизом Vool («Течение») Стины Метсис, Кадри Рандоя и Анны Майструк из Stuhh Arhitektuur, на третьем - работа под девизом Härjapea viirastus («Призрак Харьяпеа») Майре Суйметс и Анны Веске.

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