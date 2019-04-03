Ср, 3.04.2019
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Фото: отличная студия в центре Таллинна ждет покупателя

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ФОТО: KV.EE

Совершенно новая студия в центре Таллинна с нетерпением ждет своего нового хозяина, рассказывает портал Kodustiil.

Современная квартира площадью 27 квадратных метров готова для въезда новых собственников. Осталось только собрать чемодан! ​

ФОТО: KV.EE

Квартира находится в новом доме с оригинальной архитектурой, который находится в пяти минутах езды на трамвае от центра города. В квартире есть все необходимое для жизни, начиная от ножей и вилок, заканчивая стиральной и сушильной машинами. 

ФОТО: KV.EE

Особенно привлекательной квартиру делают высокие потолки - 2,9 метров и разумные коммунальные платежи: это позволяет класс энергосбережения В. 

ФОТО: KV.EE

Дополнительную информацию можно найти на портале недвижимости KV.EE.

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