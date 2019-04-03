Фото: отличная студия в центре Таллинна ждет покупателя

Совершенно новая студия в центре Таллинна с нетерпением ждет своего нового хозяина, рассказывает портал Kodustiil.
Современная квартира площадью 27 квадратных метров готова для въезда новых собственников. Осталось только собрать чемодан!
Квартира находится в новом доме с оригинальной архитектурой, который находится в пяти минутах езды на трамвае от центра города. В квартире есть все необходимое для жизни, начиная от ножей и вилок, заканчивая стиральной и сушильной машинами.
Особенно привлекательной квартиру делают высокие потолки - 2,9 метров и разумные коммунальные платежи: это позволяет класс энергосбережения В.
Дополнительную информацию можно найти на портале недвижимости KV.EE.