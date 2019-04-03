Доступ к получению услуг специального социального обеспечения упрощается

Целью изменений является сокращение и упрощение пути, который человек совершает для получения услуг специального социального обеспечения. Теперь при подаче ходатайства о получении услуги не нужно представлять таких дополнительных документов как реабилитационный план или оценка психиатра. «Раньше на сбор необходимых для получения услуги документов могло уходить до 3-4 месяцев. Все зависело от того, как быстро удавалось человеку попасть на прием к психиатру или реабилитационному коллективу. Теперь человек общается только с куратором случая, который выносит решение о получении услуги в течение 40 рабочих дней», – пояснила причины изменений в законе советник отдела услуг Департамента социального страхования Катрин Цуйман.

Потребность человека в поддержке оценивается в семи жизненных сферах, необходимых для обеспечения качества жизни: социальные отношения, психическое здоровье, физическое здоровье, трудовая занятость и учеба, свободное время и деятельность по интересам, жилая среда и повседневные действия.

При оценивании потребности в поддержке в первую очередь рассматривается информация, имеющаяся в государственных базах данных. «Это может быть индивидуальная карта развития, оформленная в системе образования, заключения и оценки поставщиков услуг, оценки трудоспособности, предыдущие реабилитационные планы, оценки, представленные при подаче ходатайства об установлении недостатка здоровья, разрешенные данные о диагнозе в информационной системе здоровья. Также связываются с местным самоуправлением для получения информации о предшествующем получении услуг», – пояснила Цуйман и добавила, что данные дополняются информацией о текущем моменте, полученной от человека и его близких в ходе оценивания.

Опираясь на собранные данные, куратор случая департамента социального страхования принимает решение о том, требуются ли человеку для обеспечения возможностей справляться в повседневной жизни именно услуги специального социального обеспечения, или достаточно других мер социального обеспечения. Если требуется последнее, куратор случая контактирует с другими организациями социального обеспечения или местным самоуправлением и информирует о нуждающемся в помощи человеке.

Услуги специального социального обеспечения предназначены для взрослых с тяжелым, глубоким или устойчивым психическим расстройством, которые по причине состояния психического здоровья в своей повседневной жизни нуждаются в руководстве, консультировании, посторонней помощи и/или присмотре. По состоянию на 31 декабря прошлого года, услугами специального социального обеспечения воспользовалось 5 725 человек, и бюджет этих услуг составил 27,3 миллионов евро.