Легендарный тренер ополчился на российское мужское фигурное катание

«Мальчики расстроили. И не потому, что они так, я бы сказала, бездарно катались. Не потому, что где-то упали и что-то не сделали. А потому, что у Коляды, например, абсолютно нет мотивации. Человек, который мог бы спокойно прыгать 3-4 четверных прыжка, этого не делает. И у него даже в мыслях этого нет!» — отметила Тарасова.