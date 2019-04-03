Ср, 3.04.2019
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На дорогах Эстонии начали вводить летний скоростной режим

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Замена дорожного знака. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Департамент шоссейных дорог в среду, 3 апреля, приступил к повышению максимально разрешенной скорости на государственных шоссе с разделительной полосой.

В этом году летний скоростной режим с предельной скоростью 110 км/ч будет действовать на автомагистралях общей протяженностью 145 км, а ограничение 100 км/ч – на дорогах протяженностью 21 км, сообщило ведомство.

В этом году, как и годом ранее, максимально разрешенную скорость повысят на четырехполосных автомагистралях и на дорогах с разделительной полосой по типу 2+1, на двухполосных дорогах максимально разрешенной скоростью останется 90 км/ч, пишет rus.err.ee.

Власти советуют водителям учитывать погодные условия и выбирать скорость с умом.

"Максимально допустимая скорость - это возможность, а не обязанность", - подчеркивают в департаменте.

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