На дорогах Эстонии начали вводить летний скоростной режим

В этом году летний скоростной режим с предельной скоростью 110 км/ч будет действовать на автомагистралях общей протяженностью 145 км, а ограничение 100 км/ч – на дорогах протяженностью 21 км, сообщило ведомство.

В этом году, как и годом ранее, максимально разрешенную скорость повысят на четырехполосных автомагистралях и на дорогах с разделительной полосой по типу 2+1, на двухполосных дорогах максимально разрешенной скоростью останется 90 км/ч, пишет rus.err.ee.

Власти советуют водителям учитывать погодные условия и выбирать скорость с умом.