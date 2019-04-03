Астрид Якобсен: лыжников заставляют быть астматиками!

"Слишком много соревнований, особенно, спринтерских - пожаловалась Якобсен - Постоянный стресс и переохлаждение порождает астму. Нас просто заставляют быть астматиками!"

У многих лыжников диагностирована астма,но тех спортсменов, которые действительно являются астматиками, обвиняют в том, что они просто принимают препараты на основе особых разрешений Международной федерации лыжного спорта.

"Лыжные астматики" принимают специальные лекарства для расслабления бронх, но доза таких лекарств строго регламентирована. По словам Якобсен, среди лыжников прием антиастматически препаратов проблем не вызывает. Однако случаются и такие эпизоды, когда спортсмены перебарщивают с дозами, как, например, Мартин Сундбю, который за повышенное содержание сальбутамола получил дисквалификацию.

"СМИ всегда передергивают: если спортсмен принимает противоастматические лекарства, то его называют обманщиком и допингистом", - сокрушается Якобсен

Главной проблемой норвежка видит слишком плотный календарь соревнований: "В этом сезоне у нас за четыре месяца 29 стартов. FIS хочет чтобы мы соревновались еще больше, а спортсмены все время заболевают. НЕ будет катастрофой, если какие-то выходные обойдутся без соревнований" - заключила Якобсен.