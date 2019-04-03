Ср, 3.04.2019
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В Эстонии появился новый банк

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Коллектив AS Koduliising.

ФОТО: Ettevõtte koduleht

Сегодня, 3 апреля, Финансовая инспекция выдала банковскую лицензию AS Koduliising или рассрочке платежей Liisi. Новым названием банка как кредитного учреждения станет Holm Bank AS.

Лицензия кредитного учреждения дает право привлекать депозиты и другие возвратные денежные средства. На вклады клиентов распространяется схема гарантирования вкладов, передает Majandus24.

Председателем правления Holm Bank AS является Индрек Юльге и членами правления - Арне Веске и Керстин Лосс. Председатель совета - Кайдо Веске и члены совета - Келли Веске, Раймо Хаммерберг, Руслан Махов, Пярт Кивасте. Значительную долю в Holm Bank AS имеют Liisi Valdus OÜ и Арне Веске.

Вместе с тем Финансовая инспекция признала недействительной выданную в марте 2017 года AS Koduliising лицензию кредиторов.

«Liisi c 20-летней историей спешит сообщить, что теперь нам дали банковскую лицензию и в Эстонии появился новый отечественный банк. Спасибо за доверие - благодаря вам это стало возможным», - сообщило предприятие.

С 8 апреля личные данные клиентов обрабатывает Holm Bank AS. В Liisi добавили, что ранее существовавшие услуги сохранятся, но теперь частным лицам и предприятиям будет предоставлен более широкий спектр финансовых услуг.

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