Новым главредом Postimees стал Пеэтер Хельме

Новым главным редактором одной из старейших и крупнейших газет Эстонии - Postimees - со среды стал прежний редактор отдела мнений Пеэтер Хельме. Предыдущий главный редактор издания Лаури Хуссар в январе ушел в политику.
Пеэтер Хельме с 2010 по 2013 годы работал редактором литературного приложения еженедельника Eesti Ekspress - Areen.
С 2014 года Хельме работал в редакции радиопередач Vikerraadio вещательного концерна ERR, его основной задачей было руководство и редактирование передач на темы культуры и общества.