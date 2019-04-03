Ср, 3.04.2019
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Новым главредом Postimees стал Пеэтер Хельме

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Пеэтер Хельме.

ФОТО: Eero Vabamägi/postimees /

Новым главным редактором одной из старейших и крупнейших газет Эстонии - Postimees - со среды стал прежний редактор отдела мнений Пеэтер Хельме. Предыдущий главный редактор издания Лаури Хуссар в январе ушел в политику.

Пеэтер Хельме с 2010 по 2013 годы работал редактором литературного приложения еженедельника Eesti Ekspress - Areen.

С 2014 года Хельме работал в редакции радиопередач Vikerraadio вещательного концерна ERR, его основной задачей было руководство и редактирование передач на темы культуры и общества.

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