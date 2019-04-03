В Таллинне чествовали установившую рекорд эстонскую пятиборку

На сегодняшнем заседании городской управы Таллинн выразил признательность бронзовому призеру в женском пятиборье проводившегося в нашем городе первого чемпионата мира в закрытых помещениях по легкой атлетике среди глухих Кати Саэми и ее тренеру Сергею Матвиенко, передает Raepress.
Кати Саэми установила личный рекорд, набрав 2942 очка. Золотая медаль - у представительницы России Анастасии Клечкиной (3712 очков), серебряная - у представительницы Украины Катерины Потапенко (3391 очко).
Соревнования проходили с 14 по 17 марта в Ласнамяэском легкоатлетическом манеже. В них приняли участие сборные 33 стран - около 300 участников. Сборная Эстонии была представлены восемью спортсменами. Всего были разыграны 24 комплекта медалей.