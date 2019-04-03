В Таллинне чествовали установившую рекорд эстонскую пятиборку

Соревнования проходили с 14 по 17 марта в Ласнамяэском легкоатлетическом манеже. В них приняли участие сборные 33 стран - около 300 участников. Сборная Эстонии была представлены восемью спортсменами. Всего были разыграны 24 комплекта медалей.