В Кристийне началось возведение мемориала Тондискому военному училищу

По заказу Таллиннского департамента коммунального хозяйства началось строительство мемориала военного училища на липовой аллее, между зданиями на улице Тонди, 53 и 55. Работы выполняются фирмами Enska ehitus OÜ и AS Magma.
С мая 1920 года по июнь 1940 года в казармах Тонди действовали Высшее военное училище Эстонской Республики, Военно-техническое училище и Военное училище. На основании данных современных исследований, более 2000 офицеров были убиты или отправлены в отставку, и так или иначе пострадали от репрессивных органов в 1940-1991 годах. По словам заместителя мэра Таллинна Калле Кландорфа, на гранитных досках нового мемориала будут запечатлены имена, звания, даты рождения и смерти всех офицеров, погибших в боях или репрессиях.
«15 мая 2009 года в Тонди был восстановлен монумент погибшим кадетам таллиннского военного училища, а в этом году началось возведение мемориала. Мы благодарим подполковника в отставке Яака Хауда, чья гражданская инициатива положила начало созданию мемориала», - сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. «Мы просим участников дорожного движения отнестись с пониманием и следить за временными дорожными знаками», добавил Рийбе.
Основной проект мемориала был создан фирмой Keskkonnaprojekt OÜ. Контракт на изготовление и установку деталей из бронзы и нержавеющей стали мемориала военного училища подписан с Jaak Soans FIE. Для строительства мемориала заключен договор подряда с фирмами Enska ehitus OÜ и Magma AS.
Договорная стоимость проектирования, строительства, изготовления и установки мемориала составит 305 000 евро. Срок завершения работ – 22 июля 2019 года.