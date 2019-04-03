В Кристийне началось возведение мемориала Тондискому военному училищу

С мая 1920 года по июнь 1940 года в казармах Тонди действовали Высшее военное училище Эстонской Республики, Военно-техническое училище и Военное училище. На основании данных современных исследований, более 2000 офицеров были убиты или отправлены в отставку, и так или иначе пострадали от репрессивных органов в 1940-1991 годах. По словам заместителя мэра Таллинна Калле Кландорфа, на гранитных досках нового мемориала будут запечатлены имена, звания, даты рождения и смерти всех офицеров, погибших в боях или репрессиях.