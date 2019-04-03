Владимир Свет рассказал о своих дальнейших планах

"Я принял решение продолжить работу в городе Таллинне и отказываюсь от депутатского мандата. Я уверен, что на уровне города я смогу больше сделать для своих избирателей, нежели в законодательной власти. Я занимаю должность старейшины Кесклинна лишь чуть более года и еще далек от выполнения поставленных задач. Я понимаю, что за последние недели доверие многих избирателей нашей партии пошатнулось. Понимаю также, что отказ от мандата означает отказ от определенной стабильности. Однако для меня важнее вернуть и оправдать доверие людей. Я верю, что в Таллинне, где у нас есть сильная и сплоченная команда, мы сможем это сделать", - написал на странице в Facebook Владимир Свет.