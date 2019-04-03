Начинается суд над Кокориным и Мамаевым

Пресненский суд Москвы сегодня начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил "Р-Спорт".
«Предварительное судебное заседание состоится в 14:00», – сказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Эта стадия процесса, в соответствии с законодательством, пройдет в закрытом режиме.
Ранее Главное следственное управление ГУМВД по Москве завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. С того же месяца все четверо находятся в СИЗО.