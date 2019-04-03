Ср, 3.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр

Начинается суд над Кокориным и Мамаевым

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Пресненский суд Москвы сегодня начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил "Р-Спорт".

«Предварительное судебное заседание состоится в 14:00», – сказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Эта стадия процесса, в соответствии с законодательством, пройдет в закрытом режиме.

Ранее Главное следственное управление ГУМВД по Москве завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. С того же месяца все четверо находятся в СИЗО.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ