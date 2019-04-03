Начинается суд над Кокориным и Мамаевым

«Предварительное судебное заседание состоится в 14:00», – сказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Эта стадия процесса, в соответствии с законодательством, пройдет в закрытом режиме.

Ранее Главное следственное управление ГУМВД по Москве завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».