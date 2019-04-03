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В Лондоне ожидают встречи Мэй и Корбина по Брекзиту уже в среду

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April 1, 2019 - London, United Kingdom - A giant effigy of Prime Minister Theresa May, with the British economy stuck to her long nose, seen among demonstrators outside the Houses of Parliament during an anti Brexit protest..MPs debated eight motions related to Brexit and voted later in the evening. (Credit Image: © Keith Mayhew/SOPA Images via ZUMA Wire)

ФОТО: Keith Mayhew / ZUMAPRESS.com

Встреча премьер-министра Великобритании и лидера британских лейбористов Джереми Корбина по Брекзиту пройдет в среду, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на замминистра Великобритании по Брекзиту Робина Уолкера.

Уолкер подчеркнул, что он понимает беспокойство некоторых депутатов-консерваторов тем, что правительство сотрудничает с Корбином. В то же время он напомнил, что обе партии обещали уважать итоги референдума 2016 года, в ходе которого британцы проголосовали за выход из ЕС.

"Работа с оппозицией некомфортна для нас в политической сфере, но она - в национальных интересах", - отметил Уолкер.

Замминистра заявил, что для переговоров требуется, чтобы обе стороны пошли на уступки.

"Нужен компромисс, и компромисс должен быть с обеих сторон", - заявил Уолкер.

Также у Мэй запланирована в среду встреча с первым министром Шотландии Николой Стерджен.

Из-за решения Мэй искать компромисс с Корбином подал в отставку замминистра по делам Уэльса Найджел Адамс. В своем прошении об отставке политик раскритиковал Корбина и выступил против сотрудничества правительства с ним.

"Теперь кажется, что вы и ваш кабинет министров решили, что сделка, состряпанная с марксистом, который никогда за свою политическую карьеру не ставил в приоритет интересы Великобритании, лучше, чем отсутствие сделки", - написал Адамс в письме об отставке.

"Я совершенно не согласен с таким подходом, поэтому я принял решение о том, что я должен подать заявление об отставке", - добавил он.

Мэй, в свою очередь, в среду написала членам палаты общин письмо, в котором она объясняет, почему решила сотрудничать с оппозицией по вопросу Брекзита. Она отметила, что правительство и оппозиция попытаются согласовать план дальнейших действий по Брекзиту, а если это не удастся, то они попробуют договориться о ряде вариантов, по которым впоследствии проголосует парламент.

"Мы готовы подчиниться решению палаты общин, но чтобы все сработало, нам нужно и согласие оппозиции", - отметила в письме Мэй.

Мэй объявила о планах обсудить тупиковую ситуацию с Брекзитом во вторник после более чем семичасового заседания кабинета министров Великобритании. Премьер надеется, что вместе с Корбином они смогут создать новую версию ее сделки с Брюсселем, которая получит поддержку в парламенте. Члены парламента уже трижды отвергали достигнутое Мэй соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Корбин уже заявлял, что он хочет более мягких условий Брекзита, чем предусматривает сделка Мэй. Так, он выступает за создание таможенного союза с ЕС, чего нет в сделке.

После заявления Мэй консерватор Борис Джонсон, выступающий за более жесткий разрыв отношений с ЕС, обвинил премьера в том, что она доверяет окончательное решение по Брекзиту лейбористам.

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