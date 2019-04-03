В Лондоне ожидают встречи Мэй и Корбина по Брекзиту уже в среду

Уолкер подчеркнул, что он понимает беспокойство некоторых депутатов-консерваторов тем, что правительство сотрудничает с Корбином. В то же время он напомнил, что обе партии обещали уважать итоги референдума 2016 года, в ходе которого британцы проголосовали за выход из ЕС.

"Работа с оппозицией некомфортна для нас в политической сфере, но она - в национальных интересах", - отметил Уолкер.

Замминистра заявил, что для переговоров требуется, чтобы обе стороны пошли на уступки.

"Нужен компромисс, и компромисс должен быть с обеих сторон", - заявил Уолкер.

Также у Мэй запланирована в среду встреча с первым министром Шотландии Николой Стерджен.

Из-за решения Мэй искать компромисс с Корбином подал в отставку замминистра по делам Уэльса Найджел Адамс. В своем прошении об отставке политик раскритиковал Корбина и выступил против сотрудничества правительства с ним.

"Теперь кажется, что вы и ваш кабинет министров решили, что сделка, состряпанная с марксистом, который никогда за свою политическую карьеру не ставил в приоритет интересы Великобритании, лучше, чем отсутствие сделки", - написал Адамс в письме об отставке.

"Я совершенно не согласен с таким подходом, поэтому я принял решение о том, что я должен подать заявление об отставке", - добавил он.

Мэй, в свою очередь, в среду написала членам палаты общин письмо, в котором она объясняет, почему решила сотрудничать с оппозицией по вопросу Брекзита. Она отметила, что правительство и оппозиция попытаются согласовать план дальнейших действий по Брекзиту, а если это не удастся, то они попробуют договориться о ряде вариантов, по которым впоследствии проголосует парламент.

"Мы готовы подчиниться решению палаты общин, но чтобы все сработало, нам нужно и согласие оппозиции", - отметила в письме Мэй.

Мэй объявила о планах обсудить тупиковую ситуацию с Брекзитом во вторник после более чем семичасового заседания кабинета министров Великобритании. Премьер надеется, что вместе с Корбином они смогут создать новую версию ее сделки с Брюсселем, которая получит поддержку в парламенте. Члены парламента уже трижды отвергали достигнутое Мэй соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Корбин уже заявлял, что он хочет более мягких условий Брекзита, чем предусматривает сделка Мэй. Так, он выступает за создание таможенного союза с ЕС, чего нет в сделке.