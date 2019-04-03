Михаил Кылварт готов стать мэром Таллинна

«Я решил, что отказываюсь от мандата и хочу продолжить работу в городской системе», - подтвердил Михаил Кылварт порталу Postimees.

На вопрос, готов ли он стать мэром Таллинна, политик ответил, что это должно решить собирающееся завтра утром правление Центристской партии, столичный совет Центристской партии, фракция Таллиннского горсобрания и - что самое важное - Таллиннское горсобрание.

«Да, если плавление сделает мне такое предложение, я готов его принять, чтобы сперва быть кандидатом в мэры», - подтвердил Кылварт.