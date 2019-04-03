Михаил Кылварт готов стать мэром Таллинна

Председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт подтвердил, что отказывается от мандата Рийгикогу и готов принять предложение стать мэром Таллинна, если оно поступит.
«Я решил, что отказываюсь от мандата и хочу продолжить работу в городской системе», - подтвердил Михаил Кылварт порталу Postimees.
На вопрос, готов ли он стать мэром Таллинна, политик ответил, что это должно решить собирающееся завтра утром правление Центристской партии, столичный совет Центристской партии, фракция Таллиннского горсобрания и - что самое важное - Таллиннское горсобрание.
«Да, если плавление сделает мне такое предложение, я готов его принять, чтобы сперва быть кандидатом в мэры», - подтвердил Кылварт.
Мэр Таллинна Таави Аас сообщил сегодня, что покидает свой пост, чтобы приступить к работе в Рийгикогу, и в качестве возможного кандидата поддерживает Михаила Кылварта.