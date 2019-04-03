Ср, 3.04.2019
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Галерея: буйство красок в московской квартире

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Поездки в Москву сейчас в моде. Даже виртуальные. Поэтому пользуемся приглашением блога об интерьере Pufikhomes и отправляемся рассматривать необычную квартиру в Москве. 

Визитная карточка российского дизайнера Нади Зотовой — тонкая игра с цветом и элегантные классические формы в современном исполнении. В новом проекте квартиры площадью 80 квадратных метров в сталинском доме в Москве можно наблюдать фирменный почерк дизайнера: необычные интересные оттенки и отдельная цветовая гамма для каждого помещения, изящная современная классика с мебелью сделанной на заказ, микс из нового и старого. 

Смотрите галерею!

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