Галерея: буйство красок в московской квартире

Визитная карточка российского дизайнера Нади Зотовой — тонкая игра с цветом и элегантные классические формы в современном исполнении. В новом проекте квартиры площадью 80 квадратных метров в сталинском доме в Москве можно наблюдать фирменный почерк дизайнера: необычные интересные оттенки и отдельная цветовая гамма для каждого помещения, изящная современная классика с мебелью сделанной на заказ, микс из нового и старого.