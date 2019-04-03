Ср, 3.04.2019
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Сависаар: Кальюлайд могла бы обсудить с Путиным отмену санкций и контрсанкций

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Эдгар Сависаар.

ФОТО: Eero Vabamägi

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на возможной встрече в Москве с главой России Владимиром Путиным могла бы обсудить вопрос о прекращении взаимных санкций, считает ветеран эстонской политики Эдгар Сависаар.

«Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На то, чтобы сжечь конфискованную продукцию, потребовалось три месяца. Жаль наших рыбаков, - написал в среду в социальных сетях Эдгар Сависаар. - Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить».

По первоначальным планам, встреча Путина и Кальюлайд могла бы состояться во время визита эстонского президента в Москву 18 апреля, куда Керсти Кальюлайд едет, чтобы принять участие в церемонии открытия здания эстонского посольства.

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