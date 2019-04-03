Сависаар: Кальюлайд могла бы обсудить с Путиным отмену санкций и контрсанкций

«Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На то, чтобы сжечь конфискованную продукцию, потребовалось три месяца. Жаль наших рыбаков, - написал в среду в социальных сетях Эдгар Сависаар. - Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить».