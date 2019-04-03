Из-за ошибки больницы семья потеряла отца

«Мама позвонила и сказала, чтобы я быстро ехала в Выру, с отцом плохо». Когда примчавшаяся из Таллинна Кристи Тийдо поднялась на девятый этаж больницы, ее 70-летний отец Дориан был переведен в отделение интенсивного лечения. Пришедший на операцию на бедре мужчина умер от воспаления легких в знакомой рабочей обстановке от невнимательности знакомого персонала, пишет Postimees.
Прежде Дориан работал в расположенной в Выру Южно-Эстонской больнице механиком лифтов, в одном доме с работавшей там медсестрой женой. Дориан был одним из тех легких на общение людей – он не жалел улыбки и никогда не отлынивал от работы. Он вырастил дочь, сына и помогал растить четверых внуков.
Сломавший в результате несчастного случая бедренную кость Дориан в начале прошлого года обратился к знакомым в больнице с обеспокоенностью тем, что после установки штифтов их контуры стали видны из-под кожи.
Штифт вышел из места установки на два сантиметра и уперся в кожу – это, по словам дочери, выяснилось после рентгена.
Забыли дать лекарства
Врачи осмотрели Дориана и отправили домой, чтобы он через три дня после операции пришел на осмотр к хирургу. На своих ногах он к нему не попал. Обессилившего мужчину привезли в больницу на скорой помощи и отправили на операционный стол, где ему удалили бедренный сустав. Несмотря на симптомы воспаления легких, Дориану вырезали бедренную кость и отправили в обычную палату. «Не поставили капельницу, не дали обезболивающего и антибиотиков от воспаления», - рассказала Керсти.
По словам родственников, состояние Дориана после операции было очень плохим и ухудшалось с каждым днем. Несмотря на обеспокоенность членов семьи, дежурный врач утверждал, что состояние пациента хорошее и для беспокойства нет причин. Спутанность создания пациента он объяснял похмельем после наркоза.
Когда на третий день после операции супруга пришла проведать Дориана, его состояние заметно ухудшилось. «Отец ни разу больше не видел лечащего врача, никто его не переворачивал, в результате чего появились пролежни», - рассказала Кристи.
Когда во время обеда жена вновь пришла в больницу, Дориан находился за закрытыми дверями, один в палате, с кислородной маской на макушке. «Сказали, что возникли проблемы с дыханием, но почему маску не поставили на рот?» - повторила дочь слова матери, которая снова побежала по больнице в поисках врача. По ее настоятельному требованию его пришел осмотреть – как говорят представители больницы (с легкой операционной травмой» - врач и отправил пациента с затрудненным дыханием в отделение интенсивного лечения.
К этому времени положение было настолько плохим, что жена посчитала необходимым позвать и детей. Им сказали, что теперь – через пять дней после операции на бедренный сустав – у отца нашли масштабный пролежень и двустороннее распространенное воспаление легких. Через несколько дней Дориан умер.
«Доктор, стоя у кровати умирающего отца, тихим голосом сказал, что роковым для бедняги стало то, что ему не дали лекарство после операции. А он не смог это проконтролировать», - сказала Керсти.
Неожиданное открытие
Семья похоронила скоропостижно скончавшегося отца, но решила выяснить, все ли возможное было сделано для лечения? Жена прочитала присланный из больницы отчет и выяснила неожиданный факт, который человек без медицинского образования и не заметил бы.
В теле Дориана находилась бактерия ESBL, определяемая простым тестом мокроты или анализом крови, которая требует немедленного помещения в карантин и сильных антибиотиков: «Никуда его не изолировали и никто об этом не говорил. В действительности и нас должны были проверить».
Супербактерией ESBL называют резистентную к антибиотикам бактерию, которая требует сильных лекарств и немедленной изоляции пациента. Это бактерия, которая сама по себе не убивает, но делает любое больничное лечение более тяжелым и сложным. «Никто даже не упоминал об этом. У нас в больницах могут навещать людей хоть с эболой, и никого это не интересует»,- злится Кристи.
По ее словам, на каждом шагу она чувствовала халатность, и если бы в семье не было людей, ориентирующихся в медицине, никто и не заметил бы упущений. Дело в том, что больница не сделала обычных процедур, которые нужно делать до и после операции во избежание возникновения осложнений.
Путь на Голгофу
Кристи обратилась со своими проблемами в Департамент здоровья, откуда ее отправили в комиссию по надзору за качеством лечения. Они обменивалась с чиновниками письмами, она ходила в комиссию, чтобы дать разъяснения и в итоге – почти через год после смерти отца – получила два письма. Одно из комиссии по надзору за качеством лечения, второе – из Департамента здоровья.
По словам руководителя комиссии Марики Вяли, больница ошиблась. «Поскольку послеоперационное состояние пациента оценили неправильно, то опоздали и с адекватным лечением. Это можно считать ошибкой», - сказала Вяли Postimees, но добавила, что Дориан умер по неустановленным причинам, и для их выяснения нужно было отправить тело на вскрытие. Больница этого не сделала. По закону, она должна была предложить такую возможность.
Больница признает, что с назначением лечения опоздали, но руководитель по лечебной части Южно-Эстонской больницы Агнес Аарт в разговоре с изданием осталась верна себе: «Врачебной ошибки не было, и все необходимые обследования были сделаны, а пациент получал отвечающее его состоянию лечение». Представители больницы сказали комиссии, что приняли послеоперационную спутанность сознания пациента за делирий, вызванный алкоголизмом. Кроме того, они отправили в комиссию документы и перечень обстоятельств, которые, по оценке дочери Дориана, вызывают удивление: «Мне кажется, что они сами заполнили документы задним числом, поскольку на одной странице есть текст якобы написанный моим отцом, но почерк и вписанные туда болезни явно другого человека». Кроме этого, представители больницы утверждали на комиссии, что Дориан Тийдо был госпитализирован 19 января, по этому поводу даже предоставили документ. В действительности же это дата его смерти.
На дополнительные вопросы издания, почему пациента не поместили в карантин, почему забыли назначить лекарства и почему не извинились перед родственниками, представители больницы отвечать отказались. «Каких обоснований вам еще нужно? Мы просто не хотим комментировать», - сообщила руководитель по связям с общественностью Южно-Эстонской больницы Аве Абель.
Департамент здоровья сделал больнице предписание, которым больницу обязали заполнить документы в соответствии с требованиями. Обсуждавшая целый год это дело комиссия указала в своем решении, что ее оценку можно использовать в суде, но недовольный мнением экспертов человек всегда может обратиться за оценкой к другим экспертам.
Кристи встревожена деятельностью официальных учреждений: «Никто не проверяет и не отвечает за то, что происходит внутри больниц. Это предписание или протокол не помогут никому».
В такой ситуации у человека, по сути, есть две возможности: пойти в суд, или потребовать компенсации напрямую у больницы. В обоих случаях придется нанимать адвоката.
«Я не хочу денег. Дело в нелепой системе и надежде, что если я попаду на больничную койку, то не забудут что-то дать. А если забудут, то сделают хоть что-то, чтобы не забыть в следующий раз. Сегодня это никого не интересует. И если совершается ошибка, то нужно иметь смелость признать и извиниться», - сказала Кристи.
Защищает ли право родственников человека, умершего из-за медицинской ошибки?
Адвокат адвокатского бюро LEXTAL Хенри Ратник:
"В ситуации, когда причиной смерти близкого человека может быть доказанная ошибка медицинского работника, у больницы можно потребовать денежную компенсацию.
Основанием для компенсации может быть имущественный ущерб родственников, например, расходы на похороны. Родственники могут потребовать и возмещения так называемого морального ущерба (неимущественного), но только и особых обстоятельствах.
В судебной практике особыми обстоятельствами не указывались ни траур, ни боль от потери, речь идет, прежде всего, об обстоятельстве, когда родственник территориально находился рядом с умирающим потерпевшим.
Например, он видел его страдания или смерть. Кроме того, если у умершего перед смертью возникло требование о компенсации (например, за переживание страданий), то родственники могут это требование унаследовать. Наследники могут выставить это требование против больницы.
Если потерпевший или его родственники недовольны тем, как оказали медицинскую помощь, то для востребования компенсации в любом случае сначала нужно вступить в переговоры с больницей.
Нет учреждения, которое бесплатно выяснило бы, совершил какой-то медицинский работник ошибку или нет, и автоматически само потребовать у больницы возмещения ущерба. Таким образом, если компромисс достигнут не будет, придется отправиться в суд, как в случае востребования возмещения ущерба, причиненного в любой другой сфере деятельности".