Из-за ошибки больницы семья потеряла отца

Департамент здоровья сделал больнице предписание, которым больницу обязали заполнить документы в соответствии с требованиями. Обсуждавшая целый год это дело комиссия указала в своем решении, что ее оценку можно использовать в суде, но недовольный мнением экспертов человек всегда может обратиться за оценкой к другим экспертам.

Кристи встревожена деятельностью официальных учреждений: «Никто не проверяет и не отвечает за то, что происходит внутри больниц. Это предписание или протокол не помогут никому».

В такой ситуации у человека, по сути, есть две возможности: пойти в суд, или потребовать компенсации напрямую у больницы. В обоих случаях придется нанимать адвоката.

«Я не хочу денег. Дело в нелепой системе и надежде, что если я попаду на больничную койку, то не забудут что-то дать. А если забудут, то сделают хоть что-то, чтобы не забыть в следующий раз. Сегодня это никого не интересует. И если совершается ошибка, то нужно иметь смелость признать и извиниться», - сказала Кристи.

Защищает ли право родственников человека, умершего из-за медицинской ошибки?

Адвокат адвокатского бюро LEXTAL Хенри Ратник:

"В ситуации, когда причиной смерти близкого человека может быть доказанная ошибка медицинского работника, у больницы можно потребовать денежную компенсацию.

Основанием для компенсации может быть имущественный ущерб родственников, например, расходы на похороны. Родственники могут потребовать и возмещения так называемого морального ущерба (неимущественного), но только и особых обстоятельствах.

В судебной практике особыми обстоятельствами не указывались ни траур, ни боль от потери, речь идет, прежде всего, об обстоятельстве, когда родственник территориально находился рядом с умирающим потерпевшим.

Например, он видел его страдания или смерть. Кроме того, если у умершего перед смертью возникло требование о компенсации (например, за переживание страданий), то родственники могут это требование унаследовать. Наследники могут выставить это требование против больницы.

Если потерпевший или его родственники недовольны тем, как оказали медицинскую помощь, то для востребования компенсации в любом случае сначала нужно вступить в переговоры с больницей.

Нет учреждения, которое бесплатно выяснило бы, совершил какой-то медицинский работник ошибку или нет, и автоматически само потребовать у больницы возмещения ущерба. Таким образом, если компромисс достигнут не будет, придется отправиться в суд, как в случае востребования возмещения ущерба, причиненного в любой другой сфере деятельности".