Ср, 3.04.2019
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  • Стала известна дата, когда все авиарейсы в Дании, Норвегии и Швеции будут отменены

Стала известна дата, когда все авиарейсы в Дании, Норвегии и Швеции будут отменены

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SAS lennufirma

ФОТО: JOHAN NILSSON/AFP/ Scanpix

В конце апреля авиаперелеты в скандинавские страны окажутся под угрозой. И виной тому не извержение очередного вулкана в Исландии, и не аномальный ветер с цунами. Причина, как это часто бывает, вызвана человеческим фактором. Об этом сообщает FVW.

Скандинавская ассоциация пилотов SPG объявила о полной остановке работы в Дании, Норвегии и Швеции 26 апреля. В организацию входят 95% пилотов авиакомпании SAS, пишет turizm.ru. Это ставит под угрозу выполнение большинства рейсов перевозчика, базирующегося в Копенгагене, Осло и Стокгольме. Как долго может продлиться запланированная забастовка пока остаётся неясным. Это определённо вызывает беспокойство пассажиров компании.

Конфликт между пилотами и руководством SAS длится уже достаточно продолжительное время. Сотрудники требуют улучшения планирования рабочего времени и «справедливой» заработной платы. На настоящий момент положительных сдвигов нет, переговоры фактически зашли в тупик.

Как отметили в самой авиакомпании, требования ассоциации пилотов необоснованны, и их удовлетворение не позволит скандинавскому перевозчику оставаться конкурентоспособным в долгосрочной перспективе. Тем не менее, руководство SAS уверено, что им удастся достигнуть соглашения с пилотами и обезопасить пассажиров от срыва рейсов.

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