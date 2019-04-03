Стала известна дата, когда все авиарейсы в Дании, Норвегии и Швеции будут отменены

Скандинавская ассоциация пилотов SPG объявила о полной остановке работы в Дании, Норвегии и Швеции 26 апреля. В организацию входят 95% пилотов авиакомпании SAS, пишет turizm.ru. Это ставит под угрозу выполнение большинства рейсов перевозчика, базирующегося в Копенгагене, Осло и Стокгольме. Как долго может продлиться запланированная забастовка пока остаётся неясным. Это определённо вызывает беспокойство пассажиров компании.

Конфликт между пилотами и руководством SAS длится уже достаточно продолжительное время. Сотрудники требуют улучшения планирования рабочего времени и «справедливой» заработной платы. На настоящий момент положительных сдвигов нет, переговоры фактически зашли в тупик.