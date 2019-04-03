Саакашвили надеется вернуться на Украину в случае победы Зеленского на выборах

«Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский», - сказал Саакашвили в интервью телекомпании «Рустави 2» (цитата по «Интерфаксу»). Он также намерен восстановить украинское гражданство, которого лишился во время своего пребывания в США в июле 2017 года по указу действующего президента Украины Петра Порошенко.

При этом Саакашвили заявил, что не намерен занимать на Украине какие-либо должности, но готов оказать серьезную помощь. Однако его дальнейшие планы связаны с Грузией, гражданином которой также не является. Политик не исключил, что может стать мэром города Кварели или несуществующего города Лазика, идею строительства которого сам же и подал еще в 2011 году будучи президентом Грузии.

Саакашвили также предположил, что станет консультантом «нового, многообещающего, укомплектованного молодыми людьми правительства», но быть неформальным правителем не намерен, цитирует РБК.

В день первого тура украинских выборов Саакашвили в своем Facebook назвал лидирующего в голосовании Зеленского и призвал «все демократические силы" поддержать его «без всяких предварительных условий». Он также заявил, что украинская партия «Рух нових сил» («Движение новых сил»), которую возглавляет Саакашвили, будет «сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского».

Зеленский предположил, что «помощь такого человека [как Саакашвили] понадобится всем», а также назвал бывшего президента Грузии серьезным дипломатом и политическим консультантом, передавало РИА «Новости».

2 апреля Саакашвили написал в Facebook, что Порошенко якобы нанял израильского специалиста по черному пиару Моше Клюгхафта, который «в ближайшие дни выкинет серию грязных трюков» против Зеленского. По словам Саакашвили, именно от Клюгхафта исходит тезис Порошенко о том, что его главный соперник - «марионетка» олигарха Игоря Коломойского.

А сам Клюгхафт раньше «работал на олигарха Иванишвили». Член политсовета партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе также заявил, что оппоненты борются против Зеленского грязными методами и наняли израильскую компанию, которая занималась черным пиаром на выборах в Грузии, сообщает ТАСС.

В интервью Саакашвили «абсолютно преувеличенной темой» зависимость Зеленского от Коломойского. «Нет у Зеленского скелетов в шкафу. Он никогда не был частью олигархических схем - посмотрите на его бизнес, на его доходы, на то, что он всю жизнь делает, посмотрите на его кампанию», - сказал политик.