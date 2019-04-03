Картина дня: подготовка к встрече Путина и Кальюлайд, IKEA идет в Эстонию и умер Алексей Булдаков

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Кальюлайд

РФ получила запрос Эстонии о проведении встречи лидеров двух стран и готовится к переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читать далее...

Из-за ошибки больницы семья потеряла отца

«Мама позвонила и сказала, чтобы я быстро ехала в Выру, с отцом плохо». Когда примчавшаяся из Таллинна Кристи Тийдо поднялась на девятый этаж больницы, ее 70-летний отец Дориан был переведен в отделение интенсивного лечения. Пришедший на операцию на бедре мужчина умер от воспаления легких в знакомой рабочей обстановке от невнимательности знакомого персонала. Читать далее...

В Эстонии появился новый банк

Сегодня, 3 апреля, Финансовая инспекция выдала банковскую лицензию AS Koduliising или рассрочке платежей Liisi. Новым названием банка как кредитного учреждения станет Holm Bank AS. Читать далее...

Умер звезда фильма «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков

Умер актёр Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты". Читать далее...

Михаил Кылварт готов стать мэром Таллинна

Председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт подтвердил, что отказывается от мандата Рийгикогу и готов принять предложение стать мэром Таллинна, если оно поступит. Читать далее...

Таави Аас: я оставляю Таллинн в надежных руках

Как сообщил ERR, мэр Таллинна Таави Аас решил отказаться от своей должности и уйти в Рийгикогу. Читать далее...

Русские центристы опасаются публично комментировать союз с EKRE

Новоиспеченный депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия), в преддверии создания коалиции с EKRE покидающая пост старейшины Ласнамяэ ради кресла в парламенте, отказалась от ранее согласованного интервью в прямом эфире. Читать далее...

Новым главредом Postimees стал Пеэтер Хельме

Новым главным редактором одной из старейших и крупнейших газет Эстонии - Postimees - со среды стал прежний редактор отдела мнений Пеэтер Хельме. Предыдущий главный редактор издания Лаури Хуссар в январе ушел в политику. Читать далее...

Март Хельме не хочет быть министром иностранных дел

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме не хочет быть министром иностранных дел в новом правительстве, так как не любит путешествовать, сказал член правления EKRE Хенн Пыллуаас. Читать далее...

Саакашвили надеется вернуться на Украину в случае победы Зеленского на выборах