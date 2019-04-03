Портал недвижимости: цены на дома в Таллинне идут по проторенной дорожке

Количество предложений, выставленных на портале KV.EE, уменьшилось во всех частях города. С другой стороны, цены в большинстве районов демонстрируют продолжающуюся тенденцию к росту.

Цены квадратного метра частных домов в Таллинне имеют большой диапазон: от 365 до 3291 евро за квадратный метр. Причина такой почти девятикратной разницы кроется в качестве и возрасте выставленных на продажу строений.

Хотя средние статистические показатели немного снизились, нельзя утверждать, что стоимость недвижимости упала. Вряд ли можно найти покупателя на дом, цена которого будет существенно отличаться от прошлогодней в большую сторону.