Обращение социал-демократок к женщинам Эстонии: не позволим задавить нас!

Эстония медленно, но верно движется к построению общества, в котором возможности мужчин и женщин реализовывать себя, вносить свой вклад в общество и служить государству все более равны.

В Рийгикогу никогда не было так много женщин, как сейчас, и впервые в нашем парламенте есть фракция – а именно, фракция социал-демократов, – в которой мужчин и женщин поровну. И хотя мы можем радоваться 28 женщинам в новом созыве Рийгикогу, это все же лишь немногим больше четверти. Еще есть куда стремиться.

Но заставляет задуматься то, что сегодня впервые существует возможность того, что на этом пути мы повернем назад. Если еще недавно мы публично рассуждали о том, являются ли «полосатые» избирательные списки, гендерные квоты в советах госпредприятий и обнародование зарплат для борьбы с их неравенством лучшими решениями на пути к равноправию, то сегодня мы находимся в ситуации, когда приходится говорить о доступности абортов и защищать врачей-гинекологов от обвинений в том, что их профессиональные действия якобы противоречат клятве Гиппократа.

Да, в нашем Рийгикогу женщин больше, чем когда-либо раньше. Но, несмотря на это, на нынешних коалиционных переговорах женщины появляются лишь иногда.

Мы достигли ситуации, в которой созданием новой коалиции занимаются мужчины, на принадлежащем которым новостном портале сказано следующее: «Женщины в политике необходимы, но вот попадают в нее не всегда именно те, кого там ждут /…/. В политику приходят в основном бездетные карьеристки, борцы за равноправие, радикальные феминистки, сторонницы абортов, защитницы сексуальных меньшинств и так далее».

Неужели кто-то настроен оптимистично в отношении того, что связанные с равноправием темы будут вообще рассмотрены в течение следующих лет, если председателю партии, которая вот-вот войдет в коалицию, принадлежат слова: «Женщина, которая приносит свой детородный возраст в жертву во имя карьеры, имеет неправильное представление о мире». Ему вторит зампредседателя партии: «27-летняя бездетная женщина – общественно вредный элемент». Вишенка же на этом торте – один из ведущих членов другой партии, планирующей войти в коалицию, который называет обращение, вызванное всплесками насилия против женщин, «налетевшим куриным стадом».

На самом деле, даже не хочется вспоминать все эти цитаты, но эта риторика – не однократный промах, а системное воспроизводство неприемлемых взглядов, человеконенавистничество и маргинализация активности женщин. Это опасно, и на опасности нужно реагировать.

Все вышеизложенное может повлиять отталкивающе, но, дорогие женщины в Рийгикогу и по всей Эстонии – не позволим маргинализировать себя, не позволим задавить нас! Поводов быть услышанными сегодня больше, чем когда-либо раньше. Наш голос должен звучать громче, чем когда-либо раньше.

Дорогие женщины! Нынешняя политическая ситуация может быть большим разочарованием для всех нас, но тем больше необходимо единое усилие. На этой неделе работу начинает новый созыв Рийгикогу, и мы будем работать в нем для вас! Звоните, пишите, советуйте, поддерживайте, спорьте или хвалите. Мы встретимся, обсудим планы и сделаем! Самое главное, чтобы никто не остался молчать. В следующие четыре года мы – ваши голоса в Рийгикогу!

Мы обещаем, что в течение следующих четырех лет мы не пропустим без боя ни один закон, который стал бы шагом назад на пути к равноправию. Мы обещаем, что в течение следующих четырех лет – хоть в оппозиции, хоть в коалиции – мы будем заботиться, основываться на фактах и искать решения, а не разжигать разногласия. Ведь для нас важен каждый! И после выборов тоже.