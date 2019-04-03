Новое школьное здание в Силламяэ: будет неудобно, но экономично
Городские власти Силламяэ взвешивают один из двух вариантов строительства нового здания для Ваналиннаской школы. Многие из жителей города, собравшихся на обсуждение этих планов 2 апреля, выступают против обоих вариантов. Население города сокращается, а содержать просторные старые здания - дорого. Поэтому одно из старых зданий снесут, новая школа будет небольшой, и по вечерам школьные классы будут занимать различные кружки и секции, для которых это означает резкое ухудшение условий работы.
Новая школа - будет, но где и в каком виде - вопрос
Встреча, состоявшаяся в здании Силламяэского центра культуры на ул. Чкалова, 25, была заявлена как инфочас. Мэр города Тынис Калберг, советник управы по развитию Антон Макарьев, директор Ваналиннаской школы Ирина Лю и директор Центра культуры Алевтина Ермакова объясняли, как городские власти планируют построить новую школу.
Как рассказал мэр города, 25 января стало известно, что Силламяэ получит европейское финансирование в размере почти 3,8 млн евро для строительства нового здания для старейшей школы города - Ваналиннаской.
Но созданный Министерством образования фонд Innove, через который идет финансирование, поставил несколько условий для получения денег. Прежде всего - сократить учебные площади до примерно семи квадратных метров на одного ученика. Фактически, государство требует перепрофилировать или попросту снести 36% всех площадей школ города.
Еще одно важное условие - обеспечить перекрестное использование помещений, то есть, организовать работу школы так, чтобы помещения не пустовали по вечерам.
По словам советника по развитию Антона Макарьева, Силламяэ входит в пятерку беднейших самоуправлений Эстонии по доходам городской казны в пересчете на одного жителя. С 2000 года количество детей в Силламяэ сократилось почти в два раза - до двух тысяч человек. При этом площади для кружков и секций выросли, и городской бюджет оплачивает отопление старых неэкономичных в эксплуатации зданий - отдельно для школ, отдельно - для кружков и секций.
Власти выбирают из двух вариантов
Городские власти в августе прошлого года сформировали комиссию, которая подготовила два варианта плана действий. На 16 часов 11 апреля запланирована сессия городского собрания с единственным вопросом в повестке дня - какой из этих вариантов выбрать.
По словам Антона Макарьева, первый вариант предусматривает снос Ваналиннаской школы и строительство нового здания на этом же месте, на ул. Чкалова, 6. Но условия Innove о перекрестном использовании при этом выполняются только частично. Также городу придется за свой счет построить спортзал (это потребует примерно 2,2 млн евро, а европейские фонды подобные расходы не финансируют). А дети и работники переживут четыре переезда - часть кружков покинет Центр культуры на ул. Чкалова, 25, их помещения займут школьники, а затем последует обратный переезд в школу и в Центр культуры. Плюс ко всему, в здании Центра культуры (в прошлом здесь также работала школа) сейчас нет столовой, и детей придется водить на обед в Эстонскую основную школу.
После завершения всех переездов предстоит снести два этажа из четырех в школе “Каннука”, чтобы выполнить требование о сокращении площадей.
Второй вариант, который комиссия по оптимизации считает приоритетным, предусматривает, что здание Центра культуры на Чкалова, 25 снесут, кружки переселят в школу “Каннука”, а на освободившемся месте построят новое здания для Ваналиннаской школы - с современной учебной средой, но небольшой площадью.
Строительство спортзала при этом не потребуется, поскольку можно будет использовать расположенный рядом спорткомплекс “Калев”.
В этом году состоится архитектурный конкурс, чтобы выбрать проект здания. 1 сентября 2022 года новое здание Ваналиннаской школы должно принять учеников.
По словам Антона Макарьева, второй вариант будет для города экономичнее первого на 2 миллиона евро.
Директор Ваналиннаской школы Ирина Лю рассказала, что примет любое решение горсобрания, но более разумным также считает второй вариант.
Ирина Лю отмечает, что старые здания не отвечают современному видению образования. Именно современная учебная среда - главное, что в итоге получат ученики.
По словам архитектора-проектировщика Анатолия Шпаковса, Союз архитекторов Эстонии, в сотрудничестве с которым организуется архитектурный конкурс, также советует городу второй вариант.
Оппозиция предлагает свой вариант и референдум
Оппозиционный депутат Городского собрания Силламяэ Олег Култаев заявил, что существует и третий вариант плана, предложенный оппозиций, но скрываемый управой и большинством в горсобрании.
Оппозиция предлагает построить новое здание на месте стадиона у здания Центра культуры на ул. Чкалова, 25, а само здание оставить его нынешним пользователям - различным кружкам, молодежному центру “Улей” и театру “Другое небо”.
“Мы предлагаем обсудить третий вариант, серьезно к нему отнестись, потому что он бережно относится и к детям, и к работникам, - сказал Олег Култаев. - Люди, которые работают здесь, на Чкалова, 25, вложили свой труд, своими силами ремонтировали здесь помещения”.
Култаева поддержал и известный силламяэский художник Эдуард Зеньчик. От сказал, что Центр культуры - единая, хрупкая, сложившаяся система. За сохранение центра в нынешнем виде инициативная группа собрала более 250 подписей.
Эдуард Зеньчик пригрозил митингами протеста, если депутаты не прислушаются к этому мнению.
Многие участники собрания отмечали, город за последние годы вложил немалые деньги в ремонт и утепление здания, которое теперь предлагает снести. В целом, большинство выступающих на встрече были против планов городских властей. Один из участников даже назвал встречу “партхозактивом” - там, по его словам, все решения тоже принимались в узком кругу, а затем формально одобрялись на собрании.
Оппозиционеры предлагали провести городской референдум, чтобы сами горожане приняли один из трех вариантов. Мэр Тынис Калберг не хотел отвечать на эту инициативу, но в итоге все же заявил, что референдума не будет. Но вариант, предложенный оппозицией также вынесут на обсуждение горсобрания, чтобы депутаты выбирали не из двух, а из трех вариантов.
По мнению Антона Макарьева, вариант, предложенный оппозицией, невозможно будет реализовать до 2022 года, поскольку потребуется изменение планировки, а этот бюрократический процесс занимает около двух лет. Если школа будет построена позже 2022 года, Innove откажет в финансировании, и весь проект теряет смысл.
Неудобно будет и детям, и работникам
При любом варианте, кроме предложенного оппозицией, самые большие проблемы при строительстве нового школьного здания возникнут у работников Центра культуры и у детей, которые посещают кружки.
Директор центра Алевтина Ермакова готова и к вероятному расселению здания, и к временному приему в нем учеников Ваналиннаской школы (если будет выбран менее вероятный первый вариант). Но она отмечает:
“Культура и образование - немного не та сфера, которую можно измерять только финансами”.
Одна из работниц центра заметила, что руководители кружков работают по семь часов в день, и если они будут делить одни и те же помещения нового школьного здания с Ваналиннаской школой, то их рабочий день будет заканчиваться часов в 10 вечера. И будут ли родители отпускать детей на занятия в такое позднее время?
И работники, и одна из учениц художественной студии в Центре культуры говорили, что любой переезд нарушит расписания - дети просто физически не будут успевать посещать те кружки, которые посещают сейчас.
Другая работница центра поинтересовалась, как перекрестное использование помещений будет выглядеть на практике: если музыкальный кружок въезжает, например, в класс математики, то можно ли там будет повесить музыкальные колонки и установить другую аппаратуру для пения?
“Это не обязательно должен быть класс математики, - ответила директор Ваналиннаской школы Ирина Лю. - Сейчас в школе есть два класса музыки, где могут заниматься вокальные кружки в том числе. Если говорить о перекрестном использовании, таких идеальных условий, которые есть сегодня, мы дать не сможем. Но приспособиться к совместной жизни, устроиться, я думаю, при желании мы сможем”.