Новое школьное здание в Силламяэ: будет неудобно, но экономично

Строительство спортзала при этом не потребуется, поскольку можно будет использовать расположенный рядом спорткомплекс “Калев”.

В этом году состоится архитектурный конкурс, чтобы выбрать проект здания. 1 сентября 2022 года новое здание Ваналиннаской школы должно принять учеников.

По словам Антона Макарьева, второй вариант будет для города экономичнее первого на 2 миллиона евро.

Директор Ваналиннаской школы Ирина Лю рассказала, что примет любое решение горсобрания, но более разумным также считает второй вариант.

Ирина Лю отмечает, что старые здания не отвечают современному видению образования. Именно современная учебная среда - главное, что в итоге получат ученики.

По словам архитектора-проектировщика Анатолия Шпаковса, Союз архитекторов Эстонии, в сотрудничестве с которым организуется архитектурный конкурс, также советует городу второй вариант.

Оппозиция предлагает свой вариант и референдум

Оппозиционный депутат Городского собрания Силламяэ Олег Култаев заявил, что существует и третий вариант плана, предложенный оппозиций, но скрываемый управой и большинством в горсобрании.

Оппозиция предлагает построить новое здание на месте стадиона у здания Центра культуры на ул. Чкалова, 25, а само здание оставить его нынешним пользователям - различным кружкам, молодежному центру “Улей” и театру “Другое небо”.

“Мы предлагаем обсудить третий вариант, серьезно к нему отнестись, потому что он бережно относится и к детям, и к работникам, - сказал Олег Култаев. - Люди, которые работают здесь, на Чкалова, 25, вложили свой труд, своими силами ремонтировали здесь помещения”.

Култаева поддержал и известный силламяэский художник Эдуард Зеньчик. От сказал, что Центр культуры - единая, хрупкая, сложившаяся система. За сохранение центра в нынешнем виде инициативная группа собрала более 250 подписей.

Эдуард Зеньчик пригрозил митингами протеста, если депутаты не прислушаются к этому мнению.

Многие участники собрания отмечали, город за последние годы вложил немалые деньги в ремонт и утепление здания, которое теперь предлагает снести. В целом, большинство выступающих на встрече были против планов городских властей. Один из участников даже назвал встречу “партхозактивом” - там, по его словам, все решения тоже принимались в узком кругу, а затем формально одобрялись на собрании.

Оппозиционеры предлагали провести городской референдум, чтобы сами горожане приняли один из трех вариантов. Мэр Тынис Калберг не хотел отвечать на эту инициативу, но в итоге все же заявил, что референдума не будет. Но вариант, предложенный оппозицией также вынесут на обсуждение горсобрания, чтобы депутаты выбирали не из двух, а из трех вариантов.

По мнению Антона Макарьева, вариант, предложенный оппозицией, невозможно будет реализовать до 2022 года, поскольку потребуется изменение планировки, а этот бюрократический процесс занимает около двух лет. Если школа будет построена позже 2022 года, Innove откажет в финансировании, и весь проект теряет смысл.

Неудобно будет и детям, и работникам