Фото: хотели бы вы жить в такой квартире?

Эта крошечная квартирка площадью всего 11 квдратных метров когда-то была комнатой для прислуги в одной большой парижской квартире. Теперь это - отдельное жилище, пишет портал TreeHugger.

Это жилище трудно назвать полноценной квартирой, но нельзя не заметить его тщательно продуманные планировку и меблировку. Однако необходимо учитывать, например, тот факт, что ванная комната - это не отдельное помещение, а маленький уголок прихожей.

ФОТО: treehugger.com

В этой квартире живет 25-летняя женщина. Функциональный ремонт сделан специалистами, поэтому на крошечной площади есть почти все необходимое.

ФОТО: treehugger.com

В квартиру вместились: диван-кровать, практичный кухонный уголок, вместительные шкафы и душевая. Туалет общего пользования находится в коридоре. Хозяйка понимает, что жилплощадь мала и далека от идеала, но, по ее словам, для одного человека это неплохой вариант.

ФОТО: treehugger.com