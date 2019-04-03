Ср, 3.04.2019
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Фото: хотели бы вы жить в такой квартире?

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ФОТО: treehugger.com

Высокие цены на недвижимость заставляют людей соглашаться на стесненные условия. Вот, например, какой вариант отыскал Kodustiil на просторах интернета. 

Эта крошечная квартирка площадью всего 11 квдратных метров когда-то была комнатой для прислуги в одной большой парижской квартире. Теперь это - отдельное жилище, пишет портал TreeHugger.

Это жилище трудно назвать полноценной квартирой, но нельзя не заметить его тщательно продуманные планировку и меблировку. Однако необходимо учитывать, например, тот факт, что ванная комната - это не отдельное помещение, а маленький уголок прихожей.  

ФОТО: treehugger.com

В этой квартире живет 25-летняя женщина. Функциональный ремонт сделан специалистами, поэтому на крошечной площади есть почти все необходимое. 

ФОТО: treehugger.com

В квартиру вместились: диван-кровать, практичный кухонный уголок, вместительные шкафы и душевая. Туалет общего пользования находится в коридоре. Хозяйка понимает, что жилплощадь мала и далека от идеала, но, по ее словам, для одного человека это неплохой вариант. 

ФОТО: treehugger.com

Подробности находятся ЗДЕСЬ!

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