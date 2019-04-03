Клиентов Telia ждут большие изменения

Сейчас Telia предлагает два различных вида телевизионных услуг: Telia TV и MINU.TV. Однако в дальнейшем они сольются в одну общую услугу под названием Telia TV. С ее помощью можно будет смотреть телевизионные передачи на мобильном и на компьютере. Это главное изменение, пишет Postimees.

В ходе обновления изменятся и названия пакетов и списки каналов. Будет сформировано три пакета: Mini, включающий около 30 каналов, Standard с 75 каналами и Premium со 160 каналами. Месячная плата за них будет соответственно 6, 16 и 39 евро. Все входящие в пакет каналы можно также будет смотреть на смартфоне или на компьютере – соответственно одновременно на двух, трех и пяти экранах.

К сожалению, изменения приведут к тому, что прежний выбор каналов minuTV в случае самого дешевого пакета станет более скудным.

Если сейчас у клиента Telia заказан, например, основной пакет за 6 евро и услуга записи за 5 евро, то за эту цену он может смотреть в MINU.TV 35 телеканалов, различные сериалы и фильмы. В случае нового пакета Mini количество телеканалов, которые можно будет просматривать в том числе на смартфоне и на компьютере, сократится до 27, в частности, исчезнет Eurosport 2.

Если у клиента отдельно заказаны дополнительные услуги Telia TV: «Запись» и «Детский уголок», то после обновления услуг они продолжат действовать. Кроме того, при желании можно будет просматривать передачи и на смартфоне, на компьютере или ноутбуке.

Кроме того, Telia отделит свою телевизионную услугу от необходимой для ее использования интернет-услуги: за необходимое для просмотра и соответствующее требованиям интернет-соединение, а также за наличие устройств клиент будет отвечать сам. Это в том числе означает, что в случае заказа одной только телевизионной услуги Telia больше не будет давать новым клиентам в придачу бесплатный стартовый интернет для ее использования. У старых клиентов он сохранится.

Telia начнет вводить изменения постепенно начиная с 3 июня.