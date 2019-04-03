Марко Михкельсон: визит Кальюлайд засекречен больше, чем должно быть

По оценке Михкельсона, речь не идет о мероприятии уровня президента, также он имеет претензии к созданной вокруг визита секретности.

«Изначальной причиной рабочего визита Кальюлайд, конечно, называют восстановление здания посольства, но явно, что речь не идет о мероприятии уровня президента. Если бы это было так, то президент Кальюлайд приняла бы участие в открытии нашего восстановленного посольства в Венгрии в ноябре прошлого года», - объяснил Михкельсон. Он добавил, что в Венгрию не ездил никто из представителей нашей исполнительной власти.

По его оценке, задней мыслью поездки может быть поиск контактов или продвижение создания двусторонних отношений. И хотя, как он считает, это неплохо, такая миссия лучше подошла бы премьер-министру, но не президенту.

«В эстонской внешней политике сейчас происходят странные вещи. В то время, как Свен Миксер как министр иностранных дел не нашел возможности для участии во встрече министров иностранных дел, посвященной 70-летию НАТО, которая проходит 3-4 апреля в Вашингтоне, президент Керсти Кальюлайд сообщает о своем желании встретиться в Москве с по-прежнему находящимся в состоянии войны с Украиной и постоянно угрожающим НАТО президентом России Владимиром Путиным», - сказал Михкельсон.

Он считает, что в последнее время эстонская внешняя политика пытается быть менее демократичной и более закрытой, что, с учетом нашего исторического опыта, он считает большой проблемой.

«Вокруг визита Кальюлад секретности больше, чем должно быть», - сказал он. Михкельсон объяснил, что визит Кальюлайд в Россию это не просто посещение соседей, но, учитывая то, что двусторонние отношения находятся не на самом высоком уровне, такая поездка предполагает основательную дипломатическую и политическую подготовительную работу.

«Если это было сделано, то парламентская комиссия по иностранным делам об этом никак не проинформирована»,- критикует он.

По его словам, у президента Эстонии, прежде всего, представительские функции и особенно в период после выборов сложно сказать, с каким мандатом она может проводить встречу в Москве.