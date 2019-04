Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2013-й

В 2013 году было закончено строительство транспортной развязки Юлемисте. Генеральный проектировщик: K-Projekt AS, 2008-2010. Конструктор: EstKonsult OÜ, Järelpinge Inseneribüroo OÜ. Консорциум строительных работ: Merko Ehitus Eesti AS, Merko Infra AS, Tallinna Teede AS, Ehitusfirma Rand и Tuulberg AS. Бетонные работы: Merko Ehitus Eesti AS, Viacel OÜ, Savekate OÜ, Maru AS, Järelpinge Inseneribüroo OÜ. Betoon: Betoonimeister AS, Rudus AS, HC Betoon AS. Опалубка: Peri AS, Doka Eesti OÜ, Ramirent Baltic AS. Асфальтовые работы: Tallinna Teede AS.