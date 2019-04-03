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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2013-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2013-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

В 2013 году было закончено строительство транспортной развязки Юлемисте.           Генеральный проектировщик: K-Projekt AS, 2008-2010. Конструктор: EstKonsult OÜ, Järelpinge Inseneribüroo OÜ. Консорциум строительных работ: Merko Ehitus Eesti AS, Merko Infra AS, Tallinna Teede AS, Ehitusfirma Rand и Tuulberg AS.                               Бетонные работы: Merko Ehitus Eesti AS, Viacel OÜ, Savekate OÜ, Maru AS, Järelpinge Inseneribüroo OÜ. Betoon: Betoonimeister AS, Rudus AS, HC Betoon AS. Опалубка: Peri AS, Doka Eesti OÜ, Ramirent Baltic AS. Асфальтовые работы: Tallinna Teede AS.

ФОТО: In Nomine

Транспортная развязка Юлемисте - один из самых масштабных инфраструктурных объектов в Эстонии, который на фоне других дорожно-строительных проектов выделяется своим сложным решением проблемы пересечений улиц. В местном контексте особенным можно считать пролегающий под железной дорогой автомобильный туннель протяженностью 680 метров, аналогов которому в Эстонии нет.  

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