Видео: водитель в свой день рождения получил в подарок штраф

Сегодня полиция проверяла скорость на участках дорог, предложенных самими жителями Эстонии. Первым делом сотрудники Лыунаской префектуры отправились ловить нарушителей на Рехепапи-теэ, где действует ограничение в 50 км/ч, пишет Tartu Postimees.
Прошло всего несколько минут, как на дороге показался Peugeot, скорость которого оказалась значительно выше допустимой.
Как выяснилось, у водителя был день рождения, но от производства это его не спасло. Оказалось, что молодой человек ездит здесь каждый день и был убежден, что разрешенная скорость – 70 км/ч. Согрешивший водитель пообещал в следующий раз ехать по другой дороге.
По словам полицейских, сегодняшнее утро ничем не отличается от любого другого, когда то и дело встречаются незначительные превышения скорости. Стражи порядка остановили несколько машин, чья скорость была выше допустимой. Оправдания водителей были разными: кто-то говорил, что спешил на работу, кто-то – что ехал здесь первый раз, а кто-то просто признавался в невнимательности.
По словам полицейских, местные жители жалуются на водителей, превышающих скорость. «Интересно, что когда мы начали измерять здесь скорость, оказалось, что нарушители – как раз местные жители», - отметил один из полицейских.