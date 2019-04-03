Видео: водитель в свой день рождения получил в подарок штраф

Прошло всего несколько минут, как на дороге показался Peugeot, скорость которого оказалась значительно выше допустимой.

Как выяснилось, у водителя был день рождения, но от производства это его не спасло. Оказалось, что молодой человек ездит здесь каждый день и был убежден, что разрешенная скорость – 70 км/ч. Согрешивший водитель пообещал в следующий раз ехать по другой дороге.

По словам полицейских, сегодняшнее утро ничем не отличается от любого другого, когда то и дело встречаются незначительные превышения скорости. Стражи порядка остановили несколько машин, чья скорость была выше допустимой. Оправдания водителей были разными: кто-то говорил, что спешил на работу, кто-то – что ехал здесь первый раз, а кто-то просто признавался в невнимательности.