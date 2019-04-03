Яна Тоом: роль рядового депутата Рийгикогу меня не прельщает

Яна Тоом, в конце мая баллотирующаяся на выборах в Европарламент первым номером от Центристской партии, решила отказаться от мандата Рийгикогу.

Это решение она объяснила на своей странице в Facebook:

«Дорогие друзья! И недруги, разумеется, тоже. Я приняла решение отказаться от мандата депутата Рийгикогу и сконцентрироваться на работе в Европарламенте. Объясню почему.

1. Во время предвыборной кампании я всегда говорила, что роль рядового депутата Рийгикогу меня не прельщает - я там уже была. А вот министром пошла бы с радостью, тем более что о такой возможности мы с руководством говорили. Но возможность стать министром в коалиции с EKRE я исключаю, даже если бы такое предложение поступило.

2. Другая опция - пойти в парламент, чтобы проголосовать против коалиции, мной отклонена по двум причинам: математически мой голос ничего не решит - коалиция состоится все равно, а предпринимать какие-то шаги с оглядкой на медийный эффект мне не интересно. В любой работе важен результат.

3. Сидение под окном в Рийгикогу достижению какого бы то ни было результата не способствует. А в качестве депутата Европарламента и я сама, и мое эстонское бюро за оставшиеся месяцы успеем сделать немало полезного.

4. Мандат депутата Рийгикогу стал бы той соломкой, которую стелют на случай возможного проигрыша на выборах в мае. А я не люблю стелить соломку.

5. Тех, кто склонен в любом решении видеть финансовую подоплеку, разочарую: в случае моего ухода в Рийгикогу Европарламент в течение полугода выплачивал бы мне разницу между зарплатой эстонского и европейского депутата, а размер будущих пенсионных отчислений остался бы таким же, как по прошествии полных пяти лет, так что в деньгах я бы не потеряла. Мое решение продиктовано не финансовыми, а практическими политическими соображениями».

Баллотировавшаяся на парламентских выборах в Ида-Вирумаа Тоом получила поддержку 6195 избирателей.