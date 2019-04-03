Март Нутть: пограничный договор и санкции могут быть темами встречи президентов Эстонии и России

«Я считаю, что на такой встрече, безусловно, должен быть поднят вопрос ратификации эстоно-российского пограничного договора. Ясно нельзя не использовать возможность поговорить о санкциях. Эстония является страной-членом Европейского союза и против России введены санкции, как и наоборот, - сказал Нутть. – Это темы, которые Эстония и Россия могли бы обсудить, в широком смысле они сравнимы темами, которые с Россией могла бы обсуждать любая другая страна-член Европейского союза или НАТО».

По словам Нуття, при общении с Россией нужно учесть, что исторически Россия на равных общается, прежде всего, с теми странами, которые находятся с ней в той же «весовой категории», как, например, Соединенные штаты или Китай.

Нутть сказал, что он не видит никаких проблем в предстоящем визите президента Эстонии в Москву.

«У нас имеются дипломатические отношения с Россией, у нас есть посольство в Москве, а у России – посольство в Таллинне, формально отношения абсолютно корректные. Если в связи с визитом президента вообще и возникает какие-то вопросы, то они скорее протокольные, поскольку обычно президент посещает какую-то другую страну тогда, когда поступило приглашение», - сказал Нутть.