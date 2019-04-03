Открылась регистрация на Тотальный диктант

Тотальный диктант в этом году примет участников в более чем 1100 городах 80 стран. Сейчас для регистрации открыты около 3100 площадок, на которых можно написать диктант. В Таллинне в общей сложности зарегистрировано шесть площадок.

«Таллинн упорно боролся за звание столицы Тотального диктанта, это достижение для нас одновременно и большая честь, и огромная ответственность – ведь мероприятие предстоит провести на более высоком, чем когда-либо, уровне. Весь таллиннский оргкомитет трудится не покладая рук, чтобы участники акции могли долго с теплом вспоминать о своих впечатлениях, пережитых во время написания диктанта. – сказал председатель Таллиннского горсобрания и глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт. – В Таллинне поучаствовать в акции можно будет на нескольких площадках. Уверен, каждый сможет выбрать для себя наиболее удобное и интересное место. Приходите, попробуйте свои силы в написании текста, подготовленного специально для всемирной акции, и поучаствуйте в празднике русского языка!».

Принять участие в Тотальном диктанте может каждый, но для этого необходима регистрация. Записаться можно на официальной странице акции totaldict.ru /tallinn. Нужно войти или создать личный кабинет, выбрать город и площадку, после чего нажать кнопку «Зарегистрироваться». Помощь в регистрации можно получить по номеру 640 4105.

Как сообщалось ранее, главной площадкой Тотального диктанта в мире станет Центр русской культуры, где текст прочитает автор текста 2019 года Павел Басинский. Написать текст можно будет и в двух больших залах: в спортивном холле «Калев» – под диктовку известного актера театра и кино Кирилла Кяро, а в Ласнамяэском легкоатлетическом холле текст продиктует главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. В «Калеве» также будет отдельная площадка для людей, изучающих русский как иностранный, и подходящая для детей-билингвов, которые смогут решить тест TruD.

Для тех, кто любит менее многолюдную атмосферу, свои двери откроет Бременская башня в Старом городе, где в камерной обстановке текст прочитает актриса Татьяна Космынина. Из-за особенности здания туда не смогут попасть люди на инвалидных колясках или с другими особыми потребностями, связанными с передвижением, люди с клаустрофобией и люди, которые чувствуют, что у них могут возникнуть трудности при прохождении довольно узких проходов.

Второй небольшой площадкой неподалеку от Таллинна станет Тядуское место для костра в Виймси. Там диктант можно будет написать на свежем воздухе у костра под диктовку Марины Полтавцевой, специалиста коммуникационного отдела RMK (Центр управления государственными лесами). Это место расположено в 30 минутах езды от центра Таллинна, рядом с ней находится удобная парковка для машин.