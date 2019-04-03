Видео: смотрите, что случилось с продуктами, вывезенными из Эстонии в Россию

Об этом сообщает 47news.ru со ссылкой на управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Рейд по фактам неисполнения указа президента России состоялся 2 апреля. Специалисты ведомства провели проверку склада временного хранения продукции в Кингисеппе, куда поступает продукция с МАПП "Ивангород". В результате было изъято 301,3 килограмма сыра, сметаны, творога, творожного крема и 124 килограмма колбасы, сосисок, сарделек и сыровяленого мяса; на всех маркировочных этикетках продукции были указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза.