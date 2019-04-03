Ср, 3.04.2019
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Вице-мэр Таллинна станет депутатом парламента

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Тынис Мёльдер.

ФОТО: Eero Vabamägi

Курирующий социальную сферу и здравоохранение вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер  решил стать депутатом Рийгикогу.

Мёльдер отметил, что решение далось ему нелегко. Но побудительным моментом стали большие возможности содействовать развитию социальной сферы и здравоохранения, передает "Раэпресс".

Он перечислил реализованные в городе крупные проекты в этой области, в том числе по улучшению условий жизни инвалидов, созданию новой столичной больницы и т.д.

"Я от всей души благодарю наших партнеров, организации и коллег, с которыми я имел честь сотрудничать, - сказал будущий депутат. -  Я продолжу работу и в Таллинском городском собрании, буду содействовать укреплению сотрудничества города и государства. И в заключение, хочу поблагодарить всех моих избирателей за доверие и обещаю, что мой голос в Рийгикогу будет слышен".

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