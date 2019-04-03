Ср, 3.04.2019
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Избирательная комиссия назначила замещающих членов Рийгикогу

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Здание парламента.

ФОТО: Erik Prozes

Изибрательная комиссия постановила, что девять депутатов, избранные в Рийгикогу, но отказавшиеся от своих мандатов, в четверг будут заменены замещающими членами.

Изибрательная комиссия постановила, что вместо реформистов Урмаса Клааса и Урмаса Паэта депутатами Рийгикогу станут Хеле Эвераус и Эркки Келдо, вместо члена партии Isamaa Тыниса Лукаса в парламент войдет Михаил Лотман.

У центристов вместо Владимира Архипова в Рийгикогу войдет Кайдо Хёэвельсон; вместо Михаила Кылварта — Эрки Сависаар; Вместо Яны Тоом - Дмитрий Дмитриев; вместо Вадима Белобровцева — Виктор Васильев; вместо Лаури Лаатса - Игорь Кравченко, а вместо Владимира Света — Тынис Мёльдер.

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