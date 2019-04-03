Избирательная комиссия назначила замещающих членов Рийгикогу

Изибрательная комиссия постановила, что девять депутатов, избранные в Рийгикогу, но отказавшиеся от своих мандатов, в четверг будут заменены замещающими членами.
Изибрательная комиссия постановила, что вместо реформистов Урмаса Клааса и Урмаса Паэта депутатами Рийгикогу станут Хеле Эвераус и Эркки Келдо, вместо члена партии Isamaa Тыниса Лукаса в парламент войдет Михаил Лотман.
У центристов вместо Владимира Архипова в Рийгикогу войдет Кайдо Хёэвельсон; вместо Михаила Кылварта — Эрки Сависаар; Вместо Яны Тоом - Дмитрий Дмитриев; вместо Вадима Белобровцева — Виктор Васильев; вместо Лаури Лаатса - Игорь Кравченко, а вместо Владимира Света — Тынис Мёльдер.