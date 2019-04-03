В четверг состоится первое заседание нового состава Рийгикогу

Избранный XIV созыв Рийгикогу проведет в четверг первое заседание и изберет правление, сообщила в понедельник BNS пресс-служба парламента.
В 11 часов со вступительной речью на заседании выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Члены Рийгикогу подпишут должностную присягу, текст которой зачитает старейший член Рийгикогу – Энн Ээсмаа.
Из числа членов парламента будет избран спикер и два вице-спикера Рийгикогу.
В соответствии с конституцией после избрания правления Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас объявит об уходе правительства в отставку.
На торжественном вступительном заседании выступит хор девочек «Эллерхейн» под управлением Ингрид Кырвитс.