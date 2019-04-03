В четверг состоится первое заседание нового состава Рийгикогу

В 11 часов со вступительной речью на заседании выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Члены Рийгикогу подпишут должностную присягу, текст которой зачитает старейший член Рийгикогу – Энн Ээсмаа.

Из числа членов парламента будет избран спикер и два вице-спикера Рийгикогу.

В соответствии с конституцией после избрания правления Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас объявит об уходе правительства в отставку.