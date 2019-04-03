Ср, 3.04.2019
Убежден, что у Эстонии слишком большой госбюджет. И это проблема. Олег Осиновский

В четверг состоится первое заседание нового состава Рийгикогу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Зал заседаний Рийгикогу.

ФОТО: Илья Смирнов

Избранный XIV созыв Рийгикогу проведет в четверг первое заседание и изберет правление, сообщила в понедельник BNS пресс-служба парламента.

В 11 часов со вступительной речью на заседании выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Члены Рийгикогу подпишут должностную присягу, текст которой зачитает старейший член Рийгикогу – Энн Ээсмаа.

Из числа членов парламента будет избран спикер и два вице-спикера Рийгикогу.

В соответствии с конституцией после избрания правления Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас объявит об уходе правительства в отставку.

На торжественном вступительном заседании выступит хор девочек «Эллерхейн» под управлением Ингрид Кырвитс.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ