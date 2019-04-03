Нарушивший тайны расследования допингового скандала полицейский приговорен к крупному штрафу

Как утверждается, полицейский опубликовал видео переливания крови в закрытой группе мессенджера WhatsApp, однако затем видео попало в интернет. Австрийские СМИ заявляют, что полицейский первысил полномочия и опубликовал сведения, составлявшие тайну следствия. Суд приговорил полицейского к штрафу в 4760 евро, кроме того самому Хауке экс-стразг порядка должен возместить 500 евро.