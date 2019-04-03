Трое ходатаев не получат эстонское гражданство

МВД предложило правительству не предоставлять гражданство Эстонии ходатаю, который имеет судимость за преднамеренное преступление, а в 2012–2015 годах совершил несколько проступков. Судимость ходатая не погашена.

У другого ходатая две судимости за преднамеренно совершенные преступления, а в 2007–2013 годах он совершил 11 проступков. Его судимость к настоященму моменту погашена.

МВД предложило правительству не предоставлять гражданство Эстонии ходатаю, который служил кадровым офицером в вооруженных силах Советского Союза и в 1986 году был зачислен в резерв.