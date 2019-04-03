Петербург затянуло черным дымом. Горит фабрика "Красная нить"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, горят здания по адресу: Гельсингфорсская улица, дом 3. Из-за угрозы распространения пламени пожару присвоен повышенный номер сложности. На месте работают 84 спасателя. Читатели «Фонтанки» присылают фотографии с разных концов города – черный дым виден практически отовсюду.

Как уточняет Newsru.com, прядильно-ниточный комбинат "Красная нить" располагается на Выборгской стороне - историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга. Там расположены предприятия, основанные в XIX - начале ХХ века. Комбинат был открыт в 1849 году и является одним из старейших предприятий текстильной отрасли страны. Он производит широкий ассортимент ниток для швейной, обувной, трикотажной, кожгалантерейной, мебельной промышленности. Предприятие имеет широкий круг потребителей во всех регионах России, странах СНГ и в Балтийских странах.