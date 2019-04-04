В будущей коалиции делят портфели: смотрите, кто может занять министерские посты

К сожалению, никто из участников переговоров не согласился вчера раскрыть подробности, однако председатель EKRE Март Хельме не исключил, что министерские посты получат все три председателя коалиционных партий, прояснить положение дел в будущем правительстве обещают в субботу, 6 апреля.

По данным Postimees, с большой вероятностью можно утверждать, что Центристская партия сохранит за собой Министерство образования и науки. Несмотря на то, что вначале пост министра прочили заново присоединившемуся к Isamaa Тынису Лукасу, в Центристской партии сочли, что, с точки зрения языковой политики, лучше сохранить эту позицию в своих руках. Кроме того, Лукас сообщил вчера в соцсетях, что не пойдет в Рийгикогу и продолжит работу в Тартуском центре профессионального образования. Это может означать, что министром образования останется Майлис Репс.

За центристами останется и пост министра экономики и инфраструктуры, который, предположительно, получит Таави Аас. Вчера он официально сообщил, что покидает пост мэра Таллинна и направляется в Рийгикогу.

Возможный состав правительства ФОТО: Pm

По данным Postimees, Аас вообще не хотел покидать пост мэра, но ради партии пришлось пойти на этот шаг: партия должны выполнить договор, суть которого заключается в том, что мэром станет Михаил Кылварт.

"Отечество" должно будет в каком-либо виде реализовать обещанную избирателям реформу II пенсионной ступени. Для контроля над этим процессом лучше всего подходит кабинет министра финансов, куда переедет председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

В руках "Отечества" может оказаться и Министерство обороны. Главный фаворит на пост министра - Прийт Сибул. Нынешний министр юстиции Урмас Рейнсалу, очевидно, сохранит за собой свой пост, если министерство не перейдет EKRE.

Министерство социальных дел, которое до этого возглавляла Кайа Ива ("Отечество") может перейти под руководство Центристской партии. Наиболее вероятный кандидат - ранее занимавший пост министра Яак Ааб.

"Отечество" сохранит за собой Министерство окружающей среды, однако вместо Сийма Кийслера пост министра может занять Андрес Метсоя. Давний и верный член Isamaa, показавший хорошие результаты на выборах в Пярнумаа, может получить пост министра в качестве премии.

Обоим Хельме светят министерские посты

Самое интересное в случае с EKRE - какие позиции займут отец и сын, Март и Мартин Хельме. Председателю EKRE Марту Хельме прочат пост министра иностранных дел. Однако, как утверждается, он очень хочет попасть в Европарламент, если получит мандат на приближающихся выборах.

Источники Postimees сообщили, что на пост министра внутренних дел претендует Мартин Хельме. В то же время есть вероятность, что его вообще не будет в правительстве: поскольку фракция EKRE разрослась до 19 членов, нужен кто-то, у кого есть влияние и сила удерживать фракцию, так сказать, на одной линии. Это и может сделать Мартин Хельме, либо Яак Мадисон. Но, вероятно, кто-то из них может стать министром.