Пеле госпитализировали

Пеле доставили в больницу с судорогами и высокой температурой после встречи с нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе. Отмечается, что жизни 78-летнего бразильца ничего не угрожает. Его госпитализировали в качестве меры предосторожности.

Встреча Пеле и Мбаппе была запланирована на сентябрь 2018-го. Ее пришлось перенести из-за плохого самочувствия бразильца. Пеле неоднократно отмечал талант французского нападающего, называя его новым собой.

За последние несколько лет Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре 2018 года, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре. А в январе 2018-го был госпитализирован из-за истощения организма.