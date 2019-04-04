Чт, 4.04.2019
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Пеле госпитализировали

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Legendary Brazilian footballer Pele, gestures during the opening event of the 2018 Carioca Football Championship at Cidade das Artes in Rio de Janeiro, Brazil, on January 15, 2018. Pele was named ambassador of the Championship. / AFP PHOTO / MAURO PIMENTEL

ФОТО: Mauro Pimentel / AFP

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле был госпитализирован в Париже.

Пеле доставили в больницу с судорогами и высокой температурой после встречи с нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе. Отмечается, что жизни 78-летнего бразильца ничего не угрожает. Его госпитализировали в качестве меры предосторожности.

Встреча Пеле и Мбаппе была запланирована на сентябрь 2018-го. Ее пришлось перенести из-за плохого самочувствия бразильца. Пеле неоднократно отмечал талант французского нападающего, называя его новым собой.

За последние несколько лет Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре 2018 года, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре. А в январе 2018-го был госпитализирован из-за истощения организма.

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