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Год под стражей: Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до конца сентября

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Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

В Пресненском районном суде состоялось заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает sports.ru.

Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Они находятся в СИЗО с октября по делу о двух драках в Москве вместе с Кириллом Кокориным и их другом Александром Протасовицким.

Обвинение просило продлить срок содержания под стражей для футболистов еще на полгода, до сентября. Защита ходатайствовала о возвращении дела прокурору.

Рассмотрение дела назначено на 9 апреля и начнется в 12:00.

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