Марина Кальюранд: русскоязычные центристы сбежали от решающего голосования

Те, кто громогласно утверждали, что они против EKRE и заботятся о русскоязычных избирателях, все они нашли удобный предлог, чтобы не идти в парламент и не голосовать против коалиции с EKRE. Яна Тоом сбежала в Брюссель, другие спрятались за своими должностями в Таллинне. Это же так удобно – можно и дальше говорить о защите интересов своих избирателей, а на деле, как страус, спрятать голову в песок и не замечать того, что происходит на Тоомпеа. А на Тоомпеа голосами Центристской партии создается коалиция с участием EKRE, и спикером Рийгикогу будет избран член EKRE Хенн Пыллуаас.

Напомню, что для предотвращения появления этой коалиции не хватает всего 7 голосов. Как будут смотреть своим избирателям в глаза те, кто предал их – Яна Тоом, Михаил Кылварт, Владимир Свет, Вадим Белобровцев, Владимир Архипов...

Или им не стоит беспокоиться об этом, поскольку они надеются, что у избирателей короткая память, а следующие выборы еще не скоро. Но так ли это? 26 мая пройдут выборы в Европейский парламент, на которых будет баллотироваться и Яна Тоом – первый номер списка центристов. И эти выборы – отличная возможность напомнить ей о ее предательстве и трусости.