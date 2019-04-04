Тюрьма и прокуратура поддержали УДО осужденной за мошенничество маклера Языковой

Языкова годами представлялась в интернете маклером, выставляя на сайтах объявления о продажах квартир, следует из материалов обвинения прокуратуры.

Потенциальные клиенты связывались с "маклером", впечатление о себе она оставляла хорошее, в итоге лица, желавшие приобрести жилье, подписывали договор о бронировании и делали первый взнос, предоплату Языкова предпочитала брать наличными; завершив процедуру бронирования квартиры, от исполнения дальнейших обязательств Наталья Языкова отказывалась.

Денежные средства, полученные от пострадавших, женщина использовала для личных целей, она не бронировала время для заключения сделок у нотариуса, и, несмотря на требования жертв, деньги не возвращала.