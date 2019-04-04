Михаила Кылварта утвердили кандидатом на пост мэра Таллинна

Сегодня председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас представил правлению партии предложение утвердить кандидатуру вице-председателя партии, председателя Таллиннского городского собрания Михаила Кылварта на пост мэра Таллинна.

"Михаил Кылварт в качестве вице-мэра отвечал за сферу образования, культуры и спорта и внес большой вклад в развитие города как председатель городского собрания. Это, несомненно, очень компетентный кандидат, за которого на выборах проголосовали почти 25 000 таллиннцев", - сказал Ратас.

Председатель Центристской партии также поблагодарил Таави Ааса, который служил заместителем мэра и мэром Таллинна в течение последних 14 лет, за его работу для жителей столицы.

Накануне Таави Аас решил уйти из мэрии в Рийгикогу. По его словам, он намерен на государственном уровне сосредоточиться на вопросах экономики и финансов, а кроме того, добиваться расширения прав самоуправлений.

В горсобрании Таллинна, которым сейчас руководит Михаил Кылварт, у Центристской партии абсолютное большинство мест.

Выборы нового мэра могут пройти уже через две недели.

Председателем горсобрания Таллинна может стать Тийт Терик

В четверг, 4 апреля, правление Центристской партии утвердило кандидатуру председателя городского собрания Таллинна, на этот пост будет претендовать бывший старейшина районов столицы Пирита и Нымме, а также член 13 состава Рийгикогу Тийт Терик.

С таким предложением к руководству партии обратился премьер-министр и лидер центристов Юри Ратас, отметив, что Терик долгое время работал в системе управления Таллинном и внес значительный вклад в ее развитие, будучи членом городского собрания и заместителем председателя фракции.

Терик в течение последних 15 лет трижды был членом городского собрания Таллинна, он также является председателем совета Фонда Õpilasmalev и состоит в Харьюской дружине Кайтселийта.