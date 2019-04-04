Галерея: смотрите, что произошло со старым бассейном

Предприимчивые люди частенько превращают в жилье самые невероятные постройки: домами в бывших церквях и водонапорных башнях сейчас никого не удивишь. Портал Kodustiil отыскал бассейн, который превратили в дом. Да еще со смелым дизайном!
У бассейна, который находится в Западном Суссексе, Великобритания, длинная история: построенное в 1875 специально для общественного бассейна здание использовалось по назначению всего шесть лет. Затем рядом открылась школа для девочек, и контингент любителей поплавать изменился и количественно, и качественно. В годы войны здесь была церковь, а в конце ХХ века - школьные мастерские. Кначалу нынешнего столетия здание стояло пустым, пока не стало собственностью семьи, решившей устроить здесь свой дом.
Врезультате капитального ремонта и перепланировки появился дом с четырьмя спальнями, домашним кинотеатром, боулингом, тремя ванными, крытой баскетбольной площадкой и стильным открытым холлом.
В интерьере сохранены старинные деревянные детали. Как видно на фотографиях, сейчас мало что напоминает о первоначальном предназначении здания.
Забавно оформленные интерьеры, видимо, поднадоели хозяевам, и они ищут дому-бассейну нового хозяина, выставив недвижимость на продажу за 1,3 млн фунтов стерлингов.