Галерея: смотрите, что произошло со старым бассейном

У бассейна, который находится в Западном Суссексе, Великобритания, длинная история: построенное в 1875 специально для общественного бассейна здание использовалось по назначению всего шесть лет. Затем рядом открылась школа для девочек, и контингент любителей поплавать изменился и количественно, и качественно. В годы войны здесь была церковь, а в конце ХХ века - школьные мастерские. Кначалу нынешнего столетия здание стояло пустым, пока не стало собственностью семьи, решившей устроить здесь свой дом.