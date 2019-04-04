Сравнение цен: смотрите, где дешевле всего переобуть машину

По словам директора по продажам Rehvitakso OÜ Имбре Йыгимари, в запасе еще месяц, поэтому все успеют сменить шины своих автомобилей без особой спешки.

«Многие автовладельцы торопятся сменить резину, как будто куда-то опаздывают или времени у них мало, - сказал Йыгимари. - Можно успокоиться, потому что резину можно сменить до конца месяца. За это время шиномонтажные мастерские успеют поменять шины на всех автомобилях».

По словам Йыгимари, автовладельцам стоит иметь в виду, что в апреле может выпасть снег. «Обычно он тает за один день, но, если такое случится, нужно быть готовым».