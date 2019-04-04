Борьба за IKEA в Эстонии только начинается

В то же время продавцы мебели не боятся прихода IKEA в Эстонию, так как считают, что потребители довольно быстро перестанут возводить шведского мебельного гиганта в культ.

Ранее СМИ уже писали, что как минимум два конкурента хотят видеть IKEA на своей земле: волость Раэ предлагает лакомый земельный участок рядом с кругом Юри, а Йоаким Хелениус хочет видеть новый магазин IKEA в своем торговом центре Gate Tallinn, который может появиться в Лаагри.