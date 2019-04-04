Чт, 4.04.2019
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Борьба за IKEA в Эстонии только начинается

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IKEA kauplus Düsseldorfis Saksamaal.

ФОТО: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Вчера шведский мебельный гигант IKEA сообщил о своих планах начать свою деятельность на эстонском рынке в виде интернет-магазина, а борьба за то, где именно откроется физический магазин, только начинается, пишет Äripäev.

В то же время продавцы мебели не боятся прихода IKEA в Эстонию, так как считают, что потребители довольно быстро перестанут возводить шведского мебельного гиганта в культ.

Ранее СМИ уже писали, что как минимум два конкурента хотят видеть IKEA на своей земле: волость Раэ предлагает лакомый земельный участок рядом с кругом Юри, а Йоаким Хелениус хочет видеть новый магазин IKEA в своем торговом центре Gate Tallinn, который может появиться в Лаагри.

Читайте подробнее в Äripäev.

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