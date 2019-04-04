В Omniva испарился ценный прибор для госучреждения

Летом прошлого года Инспекция охраны окружающей среды пыталась отправить в Бельгию ценный прибор, но до адресата он не дошел, пишет Postimees.

Европейская комиссия требует, чтобы для проверки рыболовных сетей использовались точно откалиброванные средства, которые растягивают ячейку сетки именно с той силой, как это предусмотрено. В торговых центрах такой штуковины не купить. Если заказывать напрямую у производителя, то инструмент обойдется примерно в 2500 евро.

Время от времени нужно отправлять прибор на бельгийский завод для калибровки. Инспекция вызвала курьера в харьюмааскую контору, расположенную на улице Копли, 76, 19 июля. Около пяти часов вечера к входу подъехал белый фургон, из него вышел мужчина, который представился работником Omniva, и охранник отдал ему посылку.

Измерительный прибор переносится в крупном чемодане, который весит 15 килограммов, полметра в ширину и 30 сантиметров в высоту. Такое потерять непросто.

Инспекция прождала целый месяц, прежде всем обнаружилось, что посылка до производителя не дошла. Государственное учреждение вступило в эмоциональную переписку с государственной фирмой.

Курьер утверждает, что посылки не было

Выяснилось, что о передаче посылки не осталось ни одной отметки. Работник Omniva и охранник не взяли друг у друга никаких подтверждений или подписей. «Передача посылки курьеру, в почтовой конторе или у почтового аппарата каждый раз отмечается», - подчеркнул руководитель по связям с общественностью Omniva Маттиас Кайв.

Руководитель отдела охраны окружающей среды инспекции с полномочиями генерального директора Аллар Леппинд объяснил, что передача почты у входа никогда не фиксировалась, и таких проблем никогда не возникало.

Курьер Omniva утверждает, что никакой посылки никогда не видел. Однако Omniva не может четко объяснить, как, если есть курьер, который приезжал в контору инспекции, посылка не была передана. Участники истории позвали на помощь полицию.

«Мы передали полиции все материалы, доказательства и объяснения курьера. Насколько известно, уголовное дело возбуждено не было», - ответил в недавнем э-письме инспекции руководитель посылочного бизнеса Мартин Лутс.

Omniva не собирается оплачивать стоимость пропавшей посылки, поскольку, по их оценке, ничто не доказывает факта ее передачи.

В долгой переписке с почтой инспекция огорчается, что государственная фирма не торопится им даже отвечать. Например, в октябре государственное предприятие пообещало основательно изучить дело, но больше связи не было. В ноябре инспекция снова отправила запрос по поводу пропавшей посылки, но с почты никто не ответил. В феврале этого года представитель государственного учреждения вновь позвонил в Omniva, и получил тот же ответ, что и в первый раз: дело пообещали изучить. В конце марта пришлось отправить очередное напоминание.

В любом случае, два государственных учреждения рассказывают разное. «Мы сделали выводы из произошедшего. Расходы покроем мы», - сказала пресс-секретарь Инспекции охраны окружающей среды Лейли Тууль.

Тема пропажи в Omniva ценных посылок поднималась в СМИ и раньше. Так в январе занимающийся продажей звукотехники Каур Кенк гневно написал в Facebook, что у него пропала посылка на 2700 евро, которому почтовая фирма компенсировала лишь 320 евро.

Под постом Кенка своим опытом поделились десятки потерпевших, чье имущество точно так же испарилось.

Но представитель Omniva Кайв ответил, что пропажа посылок – это очень отдельный случай: «Со временем клиенты находят позитивное решение». Как часто в действительности посылки пропадают, Кайв комментировать не стал.