Чт, 4.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
  • Работа
  • "Придется искать украинцев": в Эстонии не могут найти сборщиков урожая

"Придется искать украинцев": в Эстонии не могут найти сборщиков урожая

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Куйдо Паймла.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Владелец хозяйства, занимающегося выращиванием огурцов, в волости Ярва Куйдо Паймла перечислил проблемы, с которыми может столкнуться в начинающемся сезоне. Среди прочего он назвал нехватку рабочей силы при сборе урожая.

"В Эстонии никого не найти для сбора огурцов, растущих в открытом грунте. Придется искать украинцев, но и они, прежде всего, приезжают на строительные работы", – сказал Паймла в интервью изданию, передает Maa Elu. Дополнительные расходы, связанные с иностранной рабочей силой, идут на размещение работников, что для сельского предпринимателя является проблемой.

Также предприниматель переживает из-за того, что погода может измениться на пасмурную, а огурцам для роста необходим солнечный свет.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ