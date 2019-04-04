"Придется искать украинцев": в Эстонии не могут найти сборщиков урожая

"В Эстонии никого не найти для сбора огурцов, растущих в открытом грунте. Придется искать украинцев, но и они, прежде всего, приезжают на строительные работы", – сказал Паймла в интервью изданию, передает Maa Elu. Дополнительные расходы, связанные с иностранной рабочей силой, идут на размещение работников, что для сельского предпринимателя является проблемой.