"Придется искать украинцев": в Эстонии не могут найти сборщиков урожая

Владелец хозяйства, занимающегося выращиванием огурцов, в волости Ярва Куйдо Паймла перечислил проблемы, с которыми может столкнуться в начинающемся сезоне. Среди прочего он назвал нехватку рабочей силы при сборе урожая.
"В Эстонии никого не найти для сбора огурцов, растущих в открытом грунте. Придется искать украинцев, но и они, прежде всего, приезжают на строительные работы", – сказал Паймла в интервью изданию, передает Maa Elu. Дополнительные расходы, связанные с иностранной рабочей силой, идут на размещение работников, что для сельского предпринимателя является проблемой.
Также предприниматель переживает из-за того, что погода может измениться на пасмурную, а огурцам для роста необходим солнечный свет.